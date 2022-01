У січні 2022 року на нас чекають три магнітні бурі. Відомо, що вони можуть впливати на самопочуття не тільки метеозалежних, а й абсолютно здорових людей. Щоб підготуватися до магнітних бур і легше пережити їх, важливо знати розклад геомагнітних збурень. Коли ж чекати магнітні бурі в січні 2022 року ― читайте в матеріалі.

Хоч геомагнітні збурення найбільше впливають на метеозалежних, здорові люди також у цей період можуть відчувати негативний вплив на організм. Наш календар підкаже вам, коли буде наступна магнітна буря.

Отже, перший геомагнітний сплеск очікується 11 і 12 січня. Він буде невеликим, але метеозалежні люди можуть відчувати в ці дні головний біль.

Друга магнітна буря буде 18 січня. Вона відзначиться середнім геомагнітним коливанням, яке не має справити сильного впливу на здорових людей. Проте метеозалежним краще в цей день поберегтися і більше відпочивати.

20 і 21 січня прогнозується остання магнітна буря місяця. Вона буде найсильнішою і може вплинути навіть на здорових людей. Цього дня можливі головний біль, нудота, безсоння і перепади тиску. До такої магнітної бурі краще заздалегідь підготуватися.

Як уберегтися від впливу магнітних бур?

Фахівці рекомендують у дні магнітних бур побільше відпочивати і проводити час на свіжому повітрі. Також варто звернути увагу на харчування і відмовитися від жирної та шкідливої їжі. Постарайтеся в цей період уникати конфліктів і негативних емоцій. Пийте більше води і оточіть себе позитивними емоціями.

Подбайте про себе, і магнітні бурі минуть для вас практично непомітно!

