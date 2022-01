Що приготував перший місяць 2022 року кожному знаку зодіаку? Як правильно його почати і благополучно завершити? Кому місяць принесе внутрішні зміни, а кому ― кар’єрне зростання? Дізнайтеся в гороскопі від Хаяла Алекперова на січень 2022 року.

Початок року ― сприятливий період, щоби взятися за нові починання. У ваші вітрила дутиме попутний вітер. Досягти успіху буде легко. А єдиною перешкодою на вашому шляху може стати тільки власна нерішучість. Порада зірок ― відкинути сумніви і сміливо братися за підкорення нових висот.

Перший місяць року для Тельців ― час внутрішніх змін. Багато представників знака подивляться на обставини у своєму житті під іншим кутом. І те, що раніше здавалося невдачею, зараз цілком може стати сприятливим шансом для досягнення бажаної мети.

У цей період зірки наполегливо радять Близнюкам зайнятися побутовими питаннями і так званою «паперовою тяганиною». У січні у вас є всі шанси розібратися з подібними завданнями легко і швидко. Наприкінці місяця приділіть час власному здоров’ю ― можливе загострення хронічних захворювань.

На початку року Ракам варто частіше прислухатися до своєї інтуїції. Саме ваше внутрішнє чуття допоможе не тільки уникнути багатьох труднощів, а й обрати найбільш правильний та короткий шлях до бажаної мети. Кінець місяця обіцяє представникам знака перспективні знайомства. На вашому шляху з’явиться людина, яка змінить ваше життя на краще.

Початок року для Левів ― період творчого підйому і професійного зростання. Зараз у вас є всі шанси закласти фундамент для майбутніх успіхів і нових звершень. Головне при цьому ― заручитися підтримкою надійних людей, яких у цей період зустрінеться на вашому шляху чимало. Не проґавте їх!

Початок року дасть змогу Дівам розібратися в собі і розкласти по поличках думки у власній голові. Порада зірок ― не квапити себе і не поспішати з кардинальними рішеннями, хоч би якої сфери вони стосувалися. Дуже скоро обставини самі підштовхнуть вас до правильного кроку.

Терезам варто триматися подалі від конфліктів і пліток у професійній сфері діяльності. Заплямувати свою репутацію зараз дуже легко. А ось виправити ситуацію буде непросто. Кінець місяця обіцяє спонтанні подорожі. Не змарнуйте можливість отримати заряд позитивних вражень!

Зірки радять Скорпіонам уникати екстриму і сильних фізичних навантажень. Є велика ймовірність отримати травму. У професійній сфері діяльності представникам знака доведеться попрацювати на перспективу. Проте не варто засмучуватися і, тим більше, зменшувати оберти. Віддача від ваших старань не змусить на себе довго чекати.

Розташування небесних тіл може підштовхувати Стрільців до надмірної дратівливості та емоційності. У зв’язку з чим представники знака можуть провокувати чимало конфліктів з навколишніми людьми. Порада зірок ― бути стриманішими. Сварки і суперечки навряд чи підуть вам на користь. Кінець місяця ― сприятливий час для творчості. Натхнення буде вашим частим гостем.

Не варто поспішати з висновками про нових людей, які з’являються у вашому житті. Є велика ймовірність зіткнутися з розчаруванням. Кінець січня обіцяє Козерогам кар’єрне зростання. Ваші давні старання дадуть свої плоди.

Розташування небесних тіл підштовхне Водоліїв до активних дій. Представники знака можуть взятися за вирішення тих завдань, які довго відкладали на потім. Наприкінці місяця зірки радять більше уваги приділяти близьким людям. Їм вкрай важливо буде відчувати вашу підтримку.

Січень для Риб ― час яскравих емоцій, нових вражень і перспективних знайомств. Події у вашому житті можуть розвиватися дуже швидко. І тут зірки радять не чинити опору течії ― ви на правильному шляху. Кінець місяця ― сприятливий час, щоби позбутися непотрібного баласту, на кшталт шкідливих звичок. Ваша сила волі буде на максимумі.

