Гороскоп на 11 січня 2022 року підкаже, на кого чекають романтичні пригоди, кому доведеться тяжко працювати, а кому варто поберегти здоров’я. Читайте гороскоп на 11 січня від екстрасенсів СТБ.

У вівторок Овни зможуть подивитися на давні питання під іншим кутом, що дасть змогу знайти нові рішення.

На роботі можливі непорозуміння та дрібні конфлікти. Зберігайте спокій і впевнено пояснюйте свою позицію.

На Близнюків чекають непередбачувані ситуації, які потребуватимуть оперативного ухвалення рішень. До кінця дня вас може охопити втома й роздратування.

У Раків може виникнути потреба побути на самоті. Не варто вступати в конфлікт з оточенням, можливо, час відволіктися від свят і зосередитися на роботі.

Вівторок ідеально підійде для реалізації творчого потенціалу Левів. Якщо ви збиралися поринути з головою в роботу ― це гарна ідея.

Дівам час входити у робочий ритм, проте не варто після відпочинку давати 100-відсоткове навантаження. Є ризики захворіти на респіраторні хвороби.

У Терезів у вівторок можуть виникнути ситуації, які спровокують конфлікти з родичами або другою половинкою. Варто думати раціонально.

У вівторок буде завантажений день, який потребуватиме залучення всіх фізичних та моральних сил, проте до вечора ви будете приємно здивовані.

Стрільцям час зайнятися власним здоров’ям і звернутися до лікарів для обстеження з усіх питань, які вас хвилюють.

На Козерогів чекає непродуктивний день. Якщо вам здається, що ви нічого не встигаєте, то варто зупинитися, перевести подих і розставити пріоритети.

Можливо, хтось із близьких зробить вам приємний сюрприз і допоможе у вирішенні робочих питань.

Людина, яка вам небайдужа, може зробити приємний сюрприз. У вас буде можливість почати стосунки із серйозними перспективами.

