Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? Як правильно його провести й не нажити неприємностей? Читайте в гороскопі на тиждень ‌з 10 по 16 січня 2022 року.

Насичений період. Треба багато встигнути. Не рвіться починати щось нове, не форсуйте події, інакше просто змарнуєте сили. Намагайтеся зберігати душевну рівновагу і вчіться радіти тому, що маєте.

Можливі приємні звістки здалеку. Не виключено, що нагадають себе люди, з якими ви давно не бачилися. Буде шанс відновити старі ділові зв’язки або помиритися з тими, з ким посварилися. Імовірний і початок романтичних історій. Нові стосунки стрімко розвиватимуться і почнуть відігравати важливу роль у вашому житті.

Імовірні вдалі ділові переговори, які пройдуть найсприятливішим для вас чином. Будьте сміливішими, не бійтеся братися за реалізацію нових проєктів. У вас усе вийде! Однак варто бути акуратнішими з грошима ― не робіть дорогих покупок. У будь-якому разі на вас чекають радісні події та приємні зустрічі.

Можливі деякі труднощі у справах. Проте ви зможете їх подолати і довести свою компетентність як у глобальних питаннях, так і в дрібницях. Так що ваш авторитет значно зросте, а це сприятиме отриманню фінансової винагороди.

У понеділок чекайте на приємні звістки, день вдалий для корисних знайомств. Можливо, у вас з’явиться цікава компанія. У середу ваші можливості розширяться, але краще зайнятися якоюсь конкретною справою. Четвер ― чудовий день для благоустрою домівки. Це заняття згуртує і надихне ваших домочадців.

Багатьом Дівам вдасться досягти майже будь-яких вершин, проте лише за критичного ставлення до себе і ще більше ― до оточення. Імовірна конструктивна розмова з начальством. Розкажіть йому про свої ідеї, вони обов’язково будуть почуті. Ближче до кінця тижня ви зможете своєчасно завершити важливу та відповідальну справу. Вихідні присвятіть цікавому відпочинку і спілкуванню з близькими.

Труднощі та перешкоди, що виникли перед вами в цей період, протягом тижня поступово відступатимуть. Відкриються блискучі перспективи і в кар’єрі, і в особистому житті. Тільки бажано поки що не розповідати нікому про свої плани та задуми, тоді вони мають шанс реалізуватися.

Цього тижня ви не можете не помітити усмішки Фортуни. На когось чекає кар’єрне зростання, а на когось непоганий прибуток. Здійсняться ваші давні мрії та бажання. До вашої думки дослухатиметься керівництво. У вас з’являться бажання та можливість порадувати своїх близьких.

Стрільців супроводжуватиме успіх у просуванні нових ідей та оригінальних розробок. Прихильна увага керівництва та колег вам забезпечена. Стосунки з близькими людьми складаються гармонійно. Приємні сюрпризи чекають закоханих представників знака.

Яскравий та цікавий тиждень, коли можна взятися за щось нове. Ваші починання супроводжуватиме успіх. Проте беріться тільки за те, що справді важливо, ― і ви залишитеся задоволені результатом. Прекрасний період і з погляду особистих стосунків. Кохана людина подарує багато приємних моментів.

Настав тиждень активних дій, коли вам доведеться проявити підприємливість. Будьте на висоті, не давайте приводу недоброзичливцям. Якщо ви зможете обстояти свою позицію, ваші задуми втіляться в життя. Вдасться багато встигнути, у вас практично все виходитиме, зросте добробут. Тільки не перепрацюйте. Вихідні проведіть з найдорожчими для вас людьми.

Гарний час для спілкування. Ділові та особисті зустрічі пройдуть чудово. Вам вдасться справити приємне враження на оточення, розповісти про свої ідеї так, що ніхто не залишиться байдужим до них. У другій половині тижня буде можливість відпочити, приємно провести час із близькими, з давнім другом.

