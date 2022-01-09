Гороскоп на 10 січня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в понеділок. Що особливе має статися цього дня? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 10 січня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви нарешті зможете досягти гармонії. Це допоможе вам швидше знаходити спільну мову з оточенням.

Телець

Ви можете змінити свою думку про якусь людину. Але не варто засмучуватися, якщо ви в ній розчаруєтеся.

Близнюки

Вам рекомендується братися за складні завдання, які потребують максимальної педантичності.

Рак

Очистіть своє житло і свою душу від старого мотлоху. Тільки тоді у ваше життя прийде щось нове та приємне.

Лев

У вас виникне бажання з кимось посперечатися. Боротися з цим безглуздо, адже ви ще більше гарчатимете.

Діва

Вам краще абстрагуватися від роботи і трохи відпочити. Подбайте про свій енергетичний ресурс.

Терези

Припиніть критикувати всіх довкола, інакше ви ризикуєте нажити собі ворогів.

Скорпіон

Ви можете дізнатися про щось таке, що змінить ваше життя. Будьте уважні.

Стрілець

Ваш язик випереджатиме ваш розум. Намагайтеся контролювати цей процес.

Козеріг

Вам рекомендується з усією серйозністю ставитися навіть до дрібниць. Часом суть криється в деталях.

Водолій

У вас можуть виникнути конфлікти з людьми. Намагайтеся при цьому контролювати свої емоції.

Риби

Риби захочуть відновити справедливість. Та перш ніж накинутись на когось зі звинуваченнями, постарайтеся добре розібратись у ситуації.

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