Гороскоп на 9 січня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Що особливе має статися цього дня? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 9 січня від екстрасенсів СТБ.

У вашому оточенні є людина, до якої вам треба краще придивитися.

Вам рекомендується подумати про своє майбутнє і зрозуміти, чого ви хочете насправді.

Не варто звалювати на себе те, з чим ви можете не впоратися.

У вас прокинеться бажання з кимось посперечатися. Проте не завжди в суперечці народжується істина.

Будьте впевнені у своїх силах, і тоді вам усе вдаватиметься з легкістю.

Не бійтеся ризикувати. Перед вами можуть з’явитися нові перспективи.

Ви зможете підтримати будь-яку розмову. Задійте весь свій розум.

Якщо ви давно хотіли зайнятися облаштуванням свого житла, то це якраз вдалий день для цього.

Ви захочете подискутувати з інтелектуально розвиненими людьми на філософські теми. Не нехтуйте можливістю збагатитися новими знаннями.

Складіть план на майбутнє, який принесе вам не лише радість, а й гроші.

У неділю ви зможете з’ясувати питання, яке турбувало вас останнім часом.

Якщо ви не можете знайти вихід із якоїсь ситуації, варто зупинитися і добре над цим подумати.

