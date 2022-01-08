Гороскоп на 9 січня 2021 року від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 9 січня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Що особливе має статися цього дня? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 9 січня від екстрасенсів СТБ.
Овен
У вашому оточенні є людина, до якої вам треба краще придивитися.
Телець
Вам рекомендується подумати про своє майбутнє і зрозуміти, чого ви хочете насправді.
Близнюки
Не варто звалювати на себе те, з чим ви можете не впоратися.
Рак
У вас прокинеться бажання з кимось посперечатися. Проте не завжди в суперечці народжується істина.
Лев
Будьте впевнені у своїх силах, і тоді вам усе вдаватиметься з легкістю.
Діва
Не бійтеся ризикувати. Перед вами можуть з’явитися нові перспективи.
Терези
Ви зможете підтримати будь-яку розмову. Задійте весь свій розум.
Скорпіон
Якщо ви давно хотіли зайнятися облаштуванням свого житла, то це якраз вдалий день для цього.
Стрілець
Ви захочете подискутувати з інтелектуально розвиненими людьми на філософські теми. Не нехтуйте можливістю збагатитися новими знаннями.
Козеріг
Складіть план на майбутнє, який принесе вам не лише радість, а й гроші.
Водолій
У неділю ви зможете з’ясувати питання, яке турбувало вас останнім часом.
Риби
Якщо ви не можете знайти вихід із якоїсь ситуації, варто зупинитися і добре над цим подумати.