7 січня о 19:45 в ефірі СТБ вийшов новий випуск провокаційного проєкту «Мій секрет» з Машею Єфросиніною. На відверту розмову з телеведучою прийшов відомий танцівник Євген Кот, який розповів про історію хвороби свого брата. Подробиці ― в матеріалі.

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Танцівник Євген Кот розповів про те, як вони вперше побачили симптоми хвороби у брата і як він почув про діагноз після аналізів. Гість Маші Єфросиніної пояснив, чому йому так важливо віддати отримані на проєкті гроші на допомогу онкохворим дітям.

Дмитро Кот був старший за Євгена на 2,5 роки, він помер від раку крові.

«Діма захворів на рак. Це був рак крові ― лімфобластний лейкоз, Т-клітинний. Є В-клітинний, є Т-клітинний ― він страшніший. Йому було 30 років, і в нього була маленька донечка ― 2 роки».

Євген розповів, що лихо запідозрили, коли по всьому тілу у Дмитра полопалися судини, а наступного дня йому стало погано. Спочатку припускали аутоімунне захворювання, і він здав аналізи, з результатами яких Євген із братом поїхали до лікаря.

«Цей лікар каже: “Підемо зі мною”. І я за стінкою стояв і підслуховував. Він каже: “Це гематологія 100-відсоткова”. А брат: “Що це таке?”. “Це рак, тобі треба плазмочку покапати і швидко лягати в лікарню”. Поклали до лікарні, все максимально швидко робили, і його хвороба відступила на десятий день лікування».

Євген пояснив, що для такого лікування є чіткий протокол ― десять курсів. Незважаючи на швидку ремісію, припиняти терапію не можна було. А витримати це лікування може лише приблизно половина пацієнтів.

«Коли ти лягаєш в таку лікарню і починаєш приймати такі ліки, то підписуєш документ, що кожна ампула може вбити тебе. Ми раділи в перший місяць, що він не лисів. А через місяць побачили, що волосся все ж випадає».

Кот зазначив, що хоче віддати гроші на лікування онкохворих дітей, бо знає, як їх порятунок відбувається в Україні: нелегально ввезені ліки коштують по 5 тисяч за ампулу, а куплені в Україні ― 20 тисяч. За такою схемою на лікування Дмитра пішли сотні тисяч євро. І незважаючи на всі зусилля, помер брат Євгена саме від побічної дії ліків.

«Йому погано вже було, ми його привезли до лікарні, йому дуже боляче було. Його відразу повезли до реанімації, бо почали відмовляти нирки і він почав задихатися, погано бачив… Я дві чи три доби провів там, змінився з його дружиною, поїхав поспати. І мені через годину подзвонили і сказали, що в нього зупинилося серце».

Євген Кот не зміг далі продовжувати і вийшов зі студії подихати свіжим повітрям, а потім зізнався: не думав, що це буде все ще так тяжко згадувати.

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