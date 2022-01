7 січня о 19:45 в ефірі СТБ вийшов новий випуск провокаційного проєкту «Мій секрет» з Машею Єфросиніною. На відверту розмову з телеведучою прийшов відомий танцівник Євген Кот, який розповів про історію хвороби свого брата. Подробиці ― в матеріалі.

Танцівник Євген Кот розповів про те, як вони вперше побачили симптоми хвороби у брата і як він почув про діагноз після аналізів. Гість Маші Єфросиніної пояснив, чому йому так важливо віддати отримані на проєкті гроші на допомогу онкохворим дітям.

Дмитро Кот був старший за Євгена на 2,5 роки, він помер від раку крові.

Євген розповів, що лихо запідозрили, коли по всьому тілу у Дмитра полопалися судини, а наступного дня йому стало погано. Спочатку припускали аутоімунне захворювання, і він здав аналізи, з результатами яких Євген із братом поїхали до лікаря.

Євген пояснив, що для такого лікування є чіткий протокол ― десять курсів. Незважаючи на швидку ремісію, припиняти терапію не можна було. А витримати це лікування може лише приблизно половина пацієнтів.

Кот зазначив, що хоче віддати гроші на лікування онкохворих дітей, бо знає, як їх порятунок відбувається в Україні: нелегально ввезені ліки коштують по 5 тисяч за ампулу, а куплені в Україні ― 20 тисяч. За такою схемою на лікування Дмитра пішли сотні тисяч євро. І незважаючи на всі зусилля, помер брат Євгена саме від побічної дії ліків.

Євген Кот не зміг далі продовжувати і вийшов зі студії подихати свіжим повітрям, а потім зізнався: не думав, що це буде все ще так тяжко згадувати.

