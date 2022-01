Телесервіс Netflix відомий геніальними роботами і фантазією своїх сценаристів та режисерів. Серіали Netflix популярні у всьому світі і знімаються в різних країнах. Розповідаємо, що компанія приготувала своїм глядачам на зиму 2022 року. Найочікуваніші серіали Netflix зими 2022 шукайте в нашому матеріалі.

«Бунтівники: нове покоління»

5 січня 2022 року

Мексиканський серіал про підліткові проблеми. Учні престижної приватної школи-інтернату «Елітний шлях» абсолютно різні, але їх об’єднує любов до музики. Вони створюють свій гурт під назвою «RBD» і поступово стають друзями, долаючи нерозуміння, підліткові пристрасті, кохання та ненависть. Першокурсникам загрожує місцева спільнота «Ложа». У серіалі зіграли Азуль Гуаїта Бракамонтес, Джованна Грижіо, Франко Массіні, Серджо Маєр Морі, Алехандро Пуенте та ін.

«Журналістка»

13 січня 2022 року

Netflix випускає новий японський трилер. Якщо вас цікавлять журналістські розслідування, варто його неодмінно подивитися. Віддана своїй справі журналістка з’ясовує правду про урядовий корупційний скандал, борючись із могутніми ворогами, які намагаються нейтралізувати її репортажі. «Журналістка» ― це екранізація однойменного японського фільму 2019 року. Ріоко Йонекура виконує головну роль, з нею на екрані з’являться Синобу Тераджима, Йоганна Юкіо Ханеда, Го Аяно та Рюсей Йокогама.

«Життя після смерті» 3 сезон

14 січня 2022 року

Продовження серіалу, створеного Рікі Джервейсом про Тоні Джонсона, який втратив дружину і зостався лише з собакою. Він втомився від життя і перебуває в затяжній депресії, коли несподівано зустрічає вдову Енн, причому на цвинтарі. Намір Тоні про самогубство поступово відходить на другий план, тим більше що йому постійно заважають численні далекі родичі та колеги на роботі, а також їхні сім’ї. Головну роль виконує сам Рікі Джервейс.

«Архів 081»

14 січня 2022 року

За сюжетом молодий архівіст Ден Тернер відновлює колекцію пошкоджених відеокасет 1994 року, які зробила документалістка Мелоді Пендрас, що займалася містичним культом. Вона розслідувала справу небезпечної окультної спільноти, але потім щось сталося. Відновлюючи касети, Ден стає одержимим бажанням дізнатися, що ж сталося з Мелоді 25 років тому, але, на його жах, поступово в них утворюється зв’язок, і Ден розуміє, що може врятувати її в минулому. Чи загинути разом із нею? Головні ролі в серіалі виконують Мамуду Аті, Діна Шихаб, Еван Йонікіт, Метт Мак-Горрі та ін.

«Ми всі мертві»

28 січня 2022 року

Новий зомбі-серіал, який зняли Лі Дже Ґю та Кім Нам Су. Історія розгортається навколо старшокласників у звичайній південнокорейській школі ― з їхніми проблемами, життєвими драмами та заморочками. Та коли починається зомбі-апокаліпсис, їм усім треба докласти зусиль, щоб вижити і знайти рідних.

Головні ролі в горорі виконують Юн Чхан Ен, Пак Чи Ху, Чо І Хен, Пак Соломон, Ю Ін Су, Ан Син Гюн, Про Хі Джун, Лі Ін Сем, Щін Дже Хві, Пен Чхоль Кім та ін.

«З холоду»

28 січня 2022 року

Netflix зняв шпигунський детектив з елементами фантастики, взявши на роль головної героїні ― російської шпигунки ― актрису російського походження, яка 30 років тому приїхала до США з батьками. Дженні Франклін, мати-одиначка зі США, не така звичайна, як здається, і ЦРУ це знає. Вона є ключем до розкриття причини серії вбивств, використовуючи методи, які мають особливу схожість з її власною роботою, враховуючи здібності ексшпигунки. Роль Дженні Франклін виконала актриса Маргарита Левієва.

«Солодкі магнолії» 2 сезон

4 лютого 2022 року

Екранізація однойменного роману Шерріл Вудс. У головних ролях ― Джоанна Гарсія-Свішер, Брук Елліот, Гетер Гедлі та Джеймі Лінн Спірс. Історія зосереджена на жінках з маленького містечка у Південній Кароліні, які називають себе «солодкі магнолії» і разом протистоять труднощам, переживають радості і намагаються допомагати одна одній.

«Вигадана Анна»

11 лютого 2022 року

Девід Френкель став режисером, а Шонда Раймс ― продюсеркою і сценаристкою серіалу про шахрайку Анну Делві, яка стала причиною гучного скандалу в США, обдуривши багатьох впливових людей. Головну роль виконує Джулія Гарнер.

«Космічні сили» 2 сезон

18 лютого 2022 року

Головний герой серіалу ― генерал американських ВПС Марк Нейрд, роль якого виконує Стів Карелл. Військовий мріє очолити ВПС США, але натомість стає командувачем Космічних сил. Не те щоб це непрестижна посада, але тепер у нього набагато менше солдатів і набагато більше обов’язків, ніж він хотів би.

Тепер він повинен розпочати освоєння Місяця та забезпечити Америці панування в космосі. Достатньо гумористичний серіал, який викликав позитивні відгуки у глядачів, але не заслужив на повагу критиків. 2 сезон запланували ще у 2020 році, але знімання тривало весь 2021 рік.

«Вікінги: Вальгалла»

25 лютого 2022 року

Спін-офф серіалу «Вікінги», який розповідає вигадану історію про життя великих ярлів, які нападали на Британію і плавали до Північної Америки в ранньому Середньовіччі. Майкл Герст і Джеб Стюарт пофантазували на цю тему і створили захопливий світ, у якому поєднали як реальних людей та історичні події, так і вигаданих.

У серіалі знялися Лора Берлін, Сем Корлетт, Бредлі Фрігард, Фріда Густавссон, Керолайн Хендерсон, Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон та ін.



