Кутя різдвяна: рецепти з пшениці, рису, перловки
Одна з основних страв на Різдво – кутя. Ще її називають сочивом або коливом. Тут кожен інгредієнт має своє значення. Пшениця символізує воскресіння, мак – достаток, а мед – солодке життя. Різдвяну кутю називають багатою. Вважається, що чим вона щедріша, тим багатший буде наступний рік. Рецептами традиційної куті поділилася учасниця «МастерШеф»-9 Лілія Сорокіна.
Більше на тему: Робимо свічку-оберіг з апельсином і прянощами на Різдво
Кутя з пшениці
Інгредієнти:
- Пшениця – 2 скл.
- Мак – 100 г
- Волоські горіхи – 100 г
- Родзинки – 100 г
- Мед – 2 ст. л.
Для узвару:
- Сухофрукти (яблука і груші) – 200 г
- Чорнослив – 150 г
- Цукор – 2 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
Приготування
- Пшеницю перед приготуванням на ніч замочіть у холодній воді. Але якщо у вас немає часу, можна замочити за 1–2 години перед приготуванням. Далі залийте новою чистою водою і починайте варити.
- Мак заливаємо водою і ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, але не кип’ятимо. Знімаємо з вогню і накриваємо кришкою. Даємо маку настоятися 40–60 хвилин.
- Пересипаємо мак на сито, аби стекла зайва вода. Далі можна потовкти мак в ступці або ж у кавомолці.
- Родзинки заливаємо гарячою водою і залишаємо на 30 хвилин. Волоські горіхи ламаємо на шматочки і підсушуємо на сковорідці.
- Переходимо до приготування узвару. Сухофрукти і чорнослив заливаємо 1,5 л води, додаємо цукор. Варимо на повільному вогні та після закипання ще 30 хвилин, додаємо мед, накриваємо кришкою і даємо настоятися.
- У великій мисці з’єднуємо приготовану пшеницю, мак, родзинки, горіхи і перемішуємо суміш. Заправляємо кутю медом і заливаємо 2 склянками узвару (додаємо узвар до смаку до потрібної консистенції)
Більше на тему: Вівсяне печиво: 5 елементарних рецептів від учасників «МастерШеф»
Кутя з рису
Інгредієнти:
- Рис – 30 г
- Горіхи волоські – 2 шт.
- Вишні консервовані – 4 шт.
- Цукор – 2 ч. л.
- Вода – 30 мл.
Приготування:
- Відварюємо рис до повного приготування (добре підійде довгозернистий пропарений рис). Потім відкидаємо його на сито і перекладаємо в миску.
- У маленьку миску насипаємо цукор.
- До нього виливаємо 30 мл окропу. Перемішуємо до повного розчинення крупинок.
- Волоські горіхи очищаємо і подрібнюємо ножем. Додаємо до рису.
- Консервовані вишні очищуємо від кісточок і нарізаємо шматочками.
- Перекладаємо вишні до рису з горіхами.
- Заздалегідь приготований цукровий сироп виливаємо в миску до рису.
- Перемішуємо і ставимо в холодильник на 30 хвилин.
- Перекладаємо в піалу і подаємо до столу.
Більше на тему: Як зробити різдвяну зірку на палиці для колядування
Кутя з перловки
Класичну різдвяну кутю потрібно готувати з цілих зерен пшениці, але часи вже не ті, і хочеться спробувати щось новеньке. Цей рецепт чудово підійде на святкування Старого Нового року. Коли в кутю додають вершки, масло, молоко і навіть сало.
Інгредієнти:
- Перлова крупа – 200 г
- Мак – 150 г
- Родзинки – 50 г
- Горіхи – 50 г
- Вершки – ½ скл.
- Мед і цукор за смаком
Приготування:
- Перлову крупу промиваємо і заливаємо холодною водою у співвідношенні 1:3. Варимо на повільному вогні.
- Заливаємо мак холодною водою і залишаємо на 1–2 години.
- Коли макові зерна вже набухнуть, висипаємо в блендер і ретельно перемішуємо, щоб виділилося біле молочко.
- Родзинки запарюємо окропом.
- Горіхи подрібнюємо в блендері.
- Коли перловка приготується, додаємо до неї горіхи, мак, родзинки, мед і цукор.
- Вкінці все заливаємо вершками і ретельно перемішуємо.
Більше на тему: Новорічні свята разом з СТБ: що подивитись з 27 грудня по 10 січня