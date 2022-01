З давніх часів на новорічні та різдвяні свята у нас заведено колядувати, посівати та щедрувати. З цими святами пов’язано багато традицій і різних нюансів. Докладніше про те, коли і як правильно колядувати, посівати і щедрувати, читайте в нашому матеріалі.

Усе про святкування Нового року та Різдва

У колядках прославляють народження Ісуса Христа. Щедрівками бажають блага сім’ї, дому, багатого врожаю в новому році. Посівалки дуже схожі на щедрівки, але співаються на день святого Василя. За текстами можна зрозуміти, коли і що співати: у щедрівках є ключові слова «добрий вечір» або «щедрий вечір», а в посівалках «Сію, сію, посіваю» і згадується святий Василь або Новий рік.

Колядувати треба 6 січня ввечері та 7 січня цілий день. Щедрувати – лише 13 січня ввечері. Посівати – 14 січня зранку та вдень.

Щоб почати колядувати, за традицією потрібно зібрати вертеп із трьох осіб. Якщо зібралася група, то потрібно дотримуватися традицій. Для початку потрібно вибрати голову вертепу – звіздаря. Йому дають найвідповідальніше завдання – нести зірку. Зазвичай для цього обирають людину з дзвінким, гучним та гарним голосом. Звіздар повинен ідеально знати всі колядки.

Другий за важливістю серед колядників – дзвонар. Він несе дзвін, аби люди чули, що йде вертеп. Третя людина, яка обов’язкова для вертепу, – міхоноша. Обирають зазвичай найсильнішого, оскільки йому носити всі дари, якими віддячують колядникам. Міхоноша має обов’язково запам’ятати, що гостинці господарі повинні класти відразу в мішок, а не передавати в руки.

У вечір напередодні Старого Нового року щедрують. Щедрувальники ходять по домівках та вітають усіх із прийдешнім святом, співають щедрівки, бажаючи добробуту і щастя, здоров’я та процвітання.

Цього дня народ традиційно накривав багаті столи, з м’ясом і салом, а головною стравою вважалася щедра кутя. Готували пироги, млинці, вареники та гостинці для щедрувальників. Вважається, що після заходу сонця починає пустувати нечиста сила. Тому щедрівки стали своєрідним захистом будинку та господарів від нечисті.

На Старий Новий рік і день святого Василя вранці ходили посівати хлопчики-посівальники, посипаючи зерном у домівках родичів, сусідів і знайомих, при цьому співали пісні-посівалки. Є повір’я, що першим на Старий Новий рік до хати повинен зайти чоловік – тоді і врожай буде, і худоба здорова, і в домі лад. Усім засівальникам заведено давати гроші, частину з яких вони можуть віддати до церкви на пожертвування. Вважається, що зерно посівальників не можна вимітати до заходу сонця.

