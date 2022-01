В Україні засохлу новорічну ялинку з половиною опалих голок часто виносять 8 березня, а у деяких – особливо ледачих господарів – вона застоюється аж до травневих свят. Однак, за стародавніми звичаями від новорічної ялинки потрібно позбавлятися до Хрещення.

Більше на тему: Прикмети на Старий Новий рік 202

Прибрати своє житло слід не лише від атрибутів новорічних свят – напередодні Хрещення слід також провести генеральне прибирання і викинути всі старі і непотрібні речі.

А якщо ялинкові голки не засохли остаточно і якщо їх не погриз ваш домашній котик, то перед тим, як викидати деревце на смітник, їх можна використовувати для заварювання різних цілющих хвойних настоянок.

Більше на тему: Коли колядують, посівають, щедрують у 2022 році в Україні

За стародавніми традиціями, до 19 січня необхідно розібрати всю новорічну атрибутику. Наприклад в Болгарії все новорічні іграшки розвішували на різних деревах в саду. Це було доброю прикметою і допомагало домогтися багатого врожаю в році, що настав.

Більше на тему: 15 порад, як не погладшати під час свят

В Україні саме до 19 січня з дому виносили всі святкові снопи. З каміна забирався попіл, проводилося генеральне прибирання будинку. Вважалося, що 19 січня необхідно відзначати в повністю очищеному домі. Тому, все ж рекомендують розбирати новорічну ялинку вже після Старого Нового року, але перед Хрещенням, тобто в межах 14–18 січня.

Більше на тему: Оригінальні привітання зі Старим Новим роком

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.