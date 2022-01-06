Православні християни 7 січня святкують Різдво Христове. В Україні це свято супроводжується багатьма традиціями та обрядами. Наприклад, на Різдво прийнято готувати 12 страв. Екстрасенс Олена Курилова розповіла, що саме потрібно готувати в цей день.

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12 страв на Різдво

Як відомо, на вечерю Святвечора (це вечір перед Різдвом) потрібно утриматися від м’яса, риби та молочних продуктів. Але вже наступного дня – безпосередньо на саме Різдво – піст закінчується і церква дозволяє їсти все, що забажає душа.

Вечеря перед святом і різдвяний сніданок дуже відрізняються за складом страв: напередодні Різдва подають тільки пісне, а вже на свято – м’ясне і рибне.

Екстрасенс Олена Курилова розповіла, чому саме така кількість страв має бути на столі в день свята:

«Увечері 6 січня традиційно готують 12 пісних страв – за кількістю апостолів. Як тільки на небі з’являється перша зірка, вся сім’я сідає за стіл і починає трапезу. Першою та основною старвою вважається кутя».

Кутя

Інгредієнти:

пшениця – 1 ст. мак – 100 г горіхи волоські – 100 г родзинки – 100 г мед – 1,5 ст. л. цукор – за смаком

Приготування:

Чисте зерно промиваємо, просушуємо і відварюємо у підсоленій воді до готовності. Охолоджену кашу заправляємо медом. Мак промиваємо і запарюємо гарячою водою на 2 – 3 години. Зливаємо воду і за допомогою ручної кавомолки розтираємо мак до отримання макового молочка. Додаємо в суміш мед або цукор, все кладемо в кашу. Грецькі горіхи підсмажуємо на сковороді та додаємо в кашу.

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Також Олена Курилова пояснила, чому важливо варити узвар:

«Кутю запивають узваром. Важко уявити різдвяний стіл без узвару. Його ніяк не замінять газовані або інші магазинні напої. Наші предки вірили, що в узварі міститься справжня сонячна енергія».

Узвар

Інгредієнти:

сухофрукти – 500 г цукор – 150 г

Приготування:

Сухофрукти необхідно промити, потім заливаємо водою (вона повинна бути на 2–3 см вище сухофруктів) і доводимо до кипіння. Потім додаємо цукор і варимо на повільному вогні до готовності фруктів.

Вінегрет

Інгредієнти:

буряк – 300 г картопля – 300 г морква – 200 г солоні огірки – 150 г зелений горошок – 200 г цибуля – 100 г

Приготування:

Моркву, картоплю і буряк промити, очистити і відварити. Зварені овочі і солоні огірки нарізати кубиками. Ріпчасту цибулю нарізати тонкими півкільцями. Всі інгредієнти змішати і заправити рослинною олією.

Голубці з картоплею

Інгредієнти:

капуста — 1 качан картопля — 6—8 шт. манна крупа — 1—2 ст. л. цибуля ріпчаста — 2 шт. сіль олія томатна паста або сік

Приготування:

Вирізати качан у капусти, відварити її 10—15 хвилин у підсоленій киплячій воді. Напівм’яке листя дістати, зрізати потовщення. Почистити картоплю і натерти на тертці. Залишити на деякий час, щоб стекла рідина, злити її. В картоплю додати манну крупу, пасеровану цибулю. Посолити. Ретельно перемішати. Загорнути начинку в капустяне листя. Готові голубці з картоплею скласти на змащене олією дно каструлі або вогнетривкої форми. Залити водою з томатною пастою або соком, щоб рідина покривала голубці повністю. Закрити кришкою і поставити на невеликий вогонь або в духовку (200 градусів) на 60—80 хвилин.



Смажені карасі

Інгредієнти:

карась – 300 г олія – ​​за смаком борошно – за смаком сіль за смаком

Приготування:

Підготовлену рибу нарізаємо на порційні шматочки і густо посипаємо сіллю. У сковороді розігріваємо олію. Шматочки риби обвалюємо в борошні й обсмажуємо в розігрітій олії до золотистої скоринки.

Холодець з вишень

Інгредієнти:

вишня — 1250 г червоне вино — 200—300 г цукор — 200—400 г лимон — 100 г кориця — 3г гвоздика — 3 г

Приготування:

800 г стиглих вишень потовкти з кісточками, додати корицю і гвоздику, протерти через сито. Влити в потовчені вишні вино, лимонний сік, всипати цукор, розвести холодною кип’яченою водою і розмішати. Додати решту цілої вишні без кісточок і остудити.

Вареники з картоплею

Інгредієнти:

картопля – 500 г борошно – 250 – 270 г яйця – 2 шт. молоко – 100 мл цибуля ріпчаста – 2 шт. олія – ​​50 мл + 1 ст. л. масло вершкове – 50 г цукор – 2 ст. л. зелена цибуля для подачі сіль за смаком

Приготування:

Картоплю необхідно очистити і відварити до готовності. Змішати просіяне борошно з яйцями, молоком і 2 ст. л. рослинної олії, додати сіль. Вимісити однорідне тісто, накрити і залишити на 30 хв. Цибулю очистити і дрібно нарізати. Половину подрібненої цибулі обсмажити в рослинній олії. Картоплю розім’яти в пюре з вершковою олією. Додати обсмажену цибулю, посолити, поперчити і перемішати. Цибулю, що залишилася обсмажити в 1 ст. л. вершкової олії 10 хв. Додати цукор і готувати, поки він повністю не розтане. Зняти з вогню, перекласти в миску і залишити в теплому місці. Тісто розкатати в тонкий пласт. Вирізати з нього кружечки діаметром приблизно 7 см. Розкласти по кружечках начинку, скласти їх навпіл і вологими руками защипати краї. Викласти вареники в киплячу підсолену воду. Коли вони спливуть, варити ще 3 хв. Готові вареники помістити в миску з карамелізованою цибулею, перемішати і подати до столу. Можна присипати тонко нарізаною зеленою цибулею.

Печеня з овочів

Інгредієнти:

картопля — 300 г болгарський перець — 50 г гриби — 70 г огірки бочкові — 30 г зелень — 10 г лук — 30 г часник — 15 г овочевий бульйон — 150 мл сіль хмелі-сунелі — 5 г

Приготування:

Овочі почистити, помити, нарізати кубиком. Обсмажити картоплю, цибулю, поступово додавати інші овочі. Залити овочевим бульйоном, тушкувати 10—15 хвилин. Довести до смаку, додати часник, зелень, спеції.

Асорті із солінь

Для асорті беремо квашені овочі (капуста і помідори) і заморожену журавлину. Завдяки ягодам журавлини квашена капуста залишається хрусткою. Вони прекрасно доповнюють один одного: в поєднанні виходить хороший набір вітамінів і мікроелементів.

Судак заливний

Інгредієнти:

судак – 1 кг морква – 2 шт. цибуля ріпчаста – 1 шт. петрушка (корінь) – 1 шт. желатин – за смаком лимон – 1 шт. огірок свіжий – 1 шт. яйце – 2 – 4 шт. журавлина – за смаком оцет – за смаком сіль за смаком

Приготування:

Рибу очищаємо, видаляємо нутрощі, зябра, відрізаємо голову і хвіст. Заливаємо голову і хвіст риби холодною водою, доводимо до кипіння, додаємо оцет, сіль, нарізані цибулю, моркву (1 шт.), корінь петрушки і варимо протягом 15 – 20 хвилин. Для того, щоб додати кольору бульйону, обсмажуємо без додавання жиру нарізану кільцями цибулю і кладемо в бульйон. Рибне філе нарізаємо на шматочки, кладемо в невисоку каструлю, заливаємо процідженим рибним бульйоном і варимо до готовності риби. Бульйон зливаємо, а рибу охолоджуємо і викладаємо на тарілку, чергуючи шматочки риби з кружальцями відвареної моркви, свіжим огірком і відвареного яйця, шматочками лимона, журавлиною та зеленню. Замочуємо желатин в холодній воді (40 г желатину на 1 л води) на 2 години. Набряклий желатин кладемо в гарячий бульйон, перемішуємо і охолоджуємо. Збиваємо яєчні білки, додаємо в охолоджений бульйон (на 1 л води 2 білки) і доводимо до кипіння на повільному вогні. Коли білки згорнуться, проціджуємо гарячий бульйон через тканину, охолоджуємо і в кілька прийомів заливаємо рибу, щоб не спливли прикраси. Ставимо рибу в холодне місце і залишаємо, поки бульйон не застигне.

Яблука, запечені з медом та горіхами

Інгредієнти:

яблуко – 7 шт. родзинки – 190 г мед – 7 ч. л. горіхи – 14 шт кориця з цукром – 7 ч. л. коньяк

Приготування:

Яблука наколоти виделкою по всій поверхні. Родзинки промити, скропити коньяком і залишити хвилин на 30. Видалити серцевину і частково м’якоть яблука, робити це обережно, щоб не проткнути яблуко наскрізь. Покласти всередину кожного яблука по 1 чайній ложці меду, родзинки і порізані крупно горіхи – в кожне яблуко по 2 горіхи. Зверху посипати цукром, змішаним з корицею. У форму налити на дно води (приблизно 1 см), викласти яблука і поставити в духовку. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин (залежно від сорту яблук) і від вашого смаку.

Завиванець з яблуком

Інгредієнти:

борошно – 3 – 4 ст. маргарин – 100 г яйце (жовток) – 2 – 3 шт. цукор – 130 г дріжджі – 50 г сметана – 100 г яблуко – 1 кг сухарі (подрібнені) – 2 ст. л. варення з вишень (без кісточок) – 2 ст. л. родзинки – за смаком горіхи (подрібнені) – 100 г кориця – за смаком цедра апельсинова – за смаком

Приготування:

Борошно просіюємо і змішуємо з тертим маргарином, цукром (100 г), жовтками і розпущеними дріжджами. Всі інгредієнти «січемо» ножем, трохи вимішуємо і даємо тісту відпочити. Розкатуємо з тіста корж, посипаємо його тертими сухарями, викладаємо на нього очищені та нарізані яблука, знову посипаємо сухарями, цукром, корицею, подрібненими горіхами, викладаємо вишневе варення, родзинки, посипаємо подрібненою цедрою і закручуємо в рулет. Деко змащуємо маслом і викладаємо на нього рулет так, щоб місце кріплення знаходилося внизу. Накриваємо рулет рушником і залишаємо в теплому місці, щоб тісто підійшло. Змащуємо його яйцем, посипаємо цукром і випікаємо в духовці за температури 220 ºС 45 хвилин.

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