Гороскоп на 7 січня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в п’ятницю. Що особливе має статися цього дня? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 7 січня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви притягуватимете до себе людей, як магнітом. А ще у вас увімкнеться критичне мислення.

Телець

Ви зможете вирішити будь-які питання та проблеми. Також відкриється щось дуже важливе для вас.

Близнюки

Ви станете на крок ближче до своєї мрії. Не бійтеся ― і ви отримаєте те, про що так довго мріяли.

Рак

На вас чекає сумбурний день. При цьому всі ваші справи закінчаться на позитивній ноті.

Лев

Цей день добре присвятити спілкуванню з коханою людиною. Складних тем у розмовах краще уникати.

Діва

На вас чекає багато роботи, конфліктів і навіть сварки. Але не хапайтесь за кілька справ одночасно.

Терези

Вам варто звернути увагу на здоров’я. Заплануйте візит до лікаря для профілактичного огляду.

Скорпіон

Уникайте любовних інтриг. Вони ні до чого хорошого не приведуть.

Стрілець

У сфері стосунків із коханою людиною слухайте лише себе та своє серце.

Козеріг

Позбудьтеся думок, які тягнуть вас на дно. Налаштуйтесь на позитив.

Водолій

Водоліям доведеться трохи забути про святкову вечерю та повністю поринути в роботу. Щоб не посваритися зі своїм керівником, вам треба бути зговірливішим.

Риби

Астрологи радять Рибам обмежити себе в покупках, щоб не залишитись на мілкому.

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