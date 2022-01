Гороскоп на 7 січня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в п’ятницю. Що особливе має статися цього дня? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 7 січня від екстрасенсів СТБ.

Ви притягуватимете до себе людей, як магнітом. А ще у вас увімкнеться критичне мислення.

Ви зможете вирішити будь-які питання та проблеми. Також відкриється щось дуже важливе для вас.

Ви станете на крок ближче до своєї мрії. Не бійтеся ― і ви отримаєте те, про що так довго мріяли.

На вас чекає сумбурний день. При цьому всі ваші справи закінчаться на позитивній ноті.

Цей день добре присвятити спілкуванню з коханою людиною. Складних тем у розмовах краще уникати.

На вас чекає багато роботи, конфліктів і навіть сварки. Але не хапайтесь за кілька справ одночасно.

Вам варто звернути увагу на здоров’я. Заплануйте візит до лікаря для профілактичного огляду.

Уникайте любовних інтриг. Вони ні до чого хорошого не приведуть.

У сфері стосунків із коханою людиною слухайте лише себе та своє серце.

Позбудьтеся думок, які тягнуть вас на дно. Налаштуйтесь на позитив.

Водоліям доведеться трохи забути про святкову вечерю та повністю поринути в роботу. Щоб не посваритися зі своїм керівником, вам треба бути зговірливішим.

Астрологи радять Рибам обмежити себе в покупках, щоб не залишитись на мілкому.

