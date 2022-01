Якщо ви вже замислюєтеся, що подивитися перед Новим роком, то цей матеріал спеціально для вас. Запасайтеся мандаринами, гарячим какао, вкривайтеся ковдрою та готуйтеся до перегляду найатмосферніших стрічок до Нового року 2022. Разом із суддею кулінарного шоу «МастерШеф» Володимиром Ярославським ми підготували вельми цікаву кінодобірку. Дивіться список з 6 маловідомих різдвяних фільмів в нашому матеріалі.

Французька новорічна кіноісторія, яка розгортається під час Першої світової війни. Історичний фільм, присвячений всім солдатам 1914 року, які зустрічали Новий рік в окопах. Ось тільки ніяких пострілів не чути: солдати й офіцери покинули свої позиції, щоб обмінятися з ворожою стороною цигарками, шоколадом і побажати один одному щасливого Різдва. Це варто подивитись.

Французька трагікомедія в головній ролі з Катрін Деньов. Вона тут грає маму великого, але не дуже дружного сімейства. Діти та онуки збираються під одним дахом на Різдво, але дізнаються жахливу новину про смертельну хворобу одного з членів сім’ї…

Дія фільму розгортається у маленькому французькому містечку у 50-х роках 20 століття. Саме в різдвяний вечір у будинку збирається велика родина та кілька покоївок. Однак свято було затьмарене страшною подією: у своїй спальні був знайдений мертвим господар будинку. Хто з 8 жінок скоїв жахливий злочин? Доведеться з’ясувати їм самим.

Культовий фільм кінця 20 століття показує молодіжну вечірку 90-х. Хоча назва картини зовсім не святкова, події досить цікаві, адже з таким акторським складом по-іншому не може бути. Головних героїв грають Кейт Хадсон, Кортні Лав, Пол Радд, Бен Аффлек, Крістіна Річчі. Хіба це не головна причина, щоб його подивитися?

«Ноель» у перекладі з французької означає «Різдво». Ця картина розповідає про дівчину (її грає Пенелопа Крус), яка вирішила піти від свого нареченого (його грає покійний Пол Уокер) саме напередодні Різдва. Переїхавши до родичів, у них зав’язуються дуже незвичайні знайомства, які змінюють життя всіх героїв. Але саме завдяки цьому під Новий рік вони раптом знаходять себе.

В оригіналі фільм називається «12 різдвяних чоловіків» і, повірте, він сподобається будь-якій дівчині. Історія про те, як напередодні Нового року головній героїні зрадив її хлопець. Але коли дівчині підвернулася робота над еротичним календарем для жінок, вона і думати про це забула…

