Сьогодні, 5 січня, ведучий наймістичнішого реаліті «Битва екстрасенсів» Павло Костіцин святкує день народження. Редакція сайту STB.UA вітає шоумена зі святом!

Павло Костіцин є незмінним ведучим наймістичнішого проєкту на українському телебаченні. Упродовж багатьох років разом із екстрасенсами він з легкістю розкриває найбільш заплутані кримінальні та загадкові історії, які, здавалося б, неможливо розгадати.

Редакція сайту STB.UA вітає Павла з днем ​​народження і бажає творчих успіхів, здоров’я та здійснення бажань!

