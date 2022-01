Любовний гороскоп на січень 2022 року розповість, чого варто чекати в другому місяці зими. Хто має бути відкритим зі своєю другою половинкою? Кого чекає доленосне знайомство? А кому варто дослухатися до порад партнера? Дізнайтесь у любовному гороскопі на січень 2022 року для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова.

Початок року обіцяє самотнім Овнам романтичні знайомства. Ви маєте всі шанси зустріти свою долю. Сімейним представникам знака зірки обіцяють гармонію у стосунках. Не проґавте можливості владнати давні розбіжності.

У першій половині січня у стосунках сімейних знаків можливі конфлікти. Причиною цього, швидше за все, стане надмірна категоричність представників знака. Порада зірок ― уникати гострих зауважень на адресу коханої людини. Те, що вам здається конструктивною критикою, насправді може сильно зачепити партнера.

У цей період сімейні Близнюки у стосунках з партнером ризикують повторити давню помилку. Це може стати приводом для сварки та закидів на вашу адресу. Порада зірок ― бути уважнішими до своєї половинки та враховувати минулий досвід.

У цей період сімейні Раки зможуть ще раз переконатися, що їхній партнер ― надійний тил і опора. Саме допомога коханої людини стане вирішальною у складній ситуації. Тому можете сміливо покластися на свою половинку.

У цей період Леви опиняться в центрі уваги протилежної статі. А тому компліменти і флірт їм гарантовані. Та при цьому зірки радять бути обережними щодо нових знайомств ― є великий ризик розчарувань.

Початок року може бути досить конфліктним для сімейних представників знака. І тут зірки радять не згущувати фарби. Намагайтеся дати партнерові більше вільного простору і самі побудьте наодинці зі своїми думками. Це допоможе легко вирішити ситуацію.

У цей період зірки радять Терезам менше розповідати про своє особисте життя людям. Тому що є велика ймовірність, що ваші стосунки стануть об’єктом пліток і чуток.

Початок року для Скорпіонів ― багато в чому вирішальний час щодо сфери особистих стосунків. Представники знака зможуть розібратися зі своїми почуттями і зробити правильний вибір, який дасть їм змогу стати щасливішими.

У цей період зірки радять сімейним Стрільцям зайнятися складанням подальших планів зі своєю половинкою. Зараз ви з партнером дивитиметеся в одному напрямку, а тому домовитись і прийти до спільного знаменника буде легко.

У січні Козерогам доведеться впоратися з чималою кількістю професійних завдань. Та, незважаючи на це, намагайтеся належний час приділяти особистому життю. Частіше виходьте у світ і бувайте в нових місцях. Адже на початку року зірки обіцяють самотнім Козерогам доленосні знайомства.

У цей період Водоліям краще не вступати в суперечки з партнером. Оскільки конфлікти в січні можуть виявитися затяжними. Представникам знака, чиє серце вільне, не варто відмовлятися від спонтанних побачень. Одне з них може стати початком бурхливого роману.

Головною перешкодою на шляху Риб до щастя в особистому житті може стати їхня власна нерішучість. Через тривалі роздуми і внутрішні сумніви ви можете втратити своє щастя. А тому не бійтеся зробити перший крок і виявити ініціативу ― від цього залежить ваша доля!

