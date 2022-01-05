Красиві колядки на Різдво
Святий вечір перед Різдвом — чарівне, тепле, веселе свято! Як прекрасно, коли люди дотримуються традицій на Різдво та проводять цей вечір так, як наші предки. Різдвяні колядки російською та українською мовою шукайте в матеріалі. Редакція сайту STB.UA дібрала найкрасивіші колядки на Різдво.
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Як правильно колядувати?
Увечері та вночі з 6 на 7 січня здавна було заведено вбиратися в костюми і ходити по домівках, співаючи різдвяні колядки. Так вітали господарів із прийдешнім Різдвом. Також у віршах-колядках на Святий вечір прославляли Христа. А колядникам треба було віддячити за те, що вони відвідали твій дім. На знак подяки рядженим давали солодощі, горіхи, гроші та навіть ковбасу, сало, м’ясо і хліб або пироги! Колядувати ходили з великим мішком, у який, власне, і складали дари.
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Різдвяні колядки у віршах:
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, пирога.
Як не дасте пирога,
Візьму бика за рога,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
***
Хтось веселий напис вивів
На тоненькому льоду:
«Гей! Свята прийшли у гості!
Зустрічайте коляду!»
Трійка коней прудконогих
Мчить по білому сніжку —
Коляда везе в санчатах
Сто гостинців у мішку!
Чуєш, дзвоники співають:
Тілі-тілі-тілі-бом!
Їдуть ряджені на конях
Нас вітати із Різдвом!
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***
Проспіваю я колядку
На весь голос, на всю хату:
— Коляд, коляд, колядин,
Колядую я один.
Коляд, коляд, колядочка,
Прокидайтесь, маляточка.
Прокидайтесь, годі спати,
Будем всі колядувати.
***
З-за високих гір Карпатських,
Із-за полонин
Йшла колядочка до мене!
Колядин-один!
Подолавши річку, море
І широкий степ,
Нам колядочка принесла
Танці і вертеп!
У вінок вплела різдвяний
Гілочки модрин
І принесла людям щастя!
Колядин-один!
***
Коляд, коляд, коляда,
А дід з печі вигляда.
А баба з пічурки —
Гуляють у жмурки.
***
Сніжком запорошило все:
Стежинку і дорогу.
Спішить, спішить колядочка
До нашого порогу.
Несе вона в торбиночці
Про щастя світлу мрію,
Дарує нам колядочка
І віру, і надію.
Лунають ніжно дзвоники
Від хати і до хати.
Спішить, спішить колядочка
Нам щастя побажати!
***
Колядую-дую,
Ковбасу чую,
А ще, мамо,
Дайте сала.
Сало велике,
Тягну за лико.
Лико порвалось,
Сало зосталось.
Добрий вечір!
***
Сніг на землю сипле тихо,
На душі велика втіха.
Віфлеємська зірка сяє
Та Ісуса прославляє.
***
Бігла теличка та з березничка
Та до діда в двір.
А ти, діду, дай пиріг.
А ти, бабо, глянь на поличку.
Дай паляничку.
Паляничка впала,
Дайте кусок сала.
Нехай ці різдвяні колядки принесуть вам успіх і багато гостинців, а тим, кому будете колядувати, — здоров’я та щастя!