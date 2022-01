Православні християни 7 січня святкують Різдво Христове. В Україні це свято супроводжується багатьма традиціями та обрядами. Наприклад, на Різдво прийнято готувати 12 страв. Екстрасенс Олена Курилова розповіла, що саме потрібно готувати в цей день.

Усе про святкування Нового року та Різдва

Як відомо, на вечерю Святвечора (це вечір перед Різдвом) потрібно утриматися від м’яса, риби та молочних продуктів. Але вже наступного дня – безпосередньо на саме Різдво – піст закінчується і церква дозволяє їсти все, що забажає душа.

Вечеря перед святом і різдвяний сніданок дуже відрізняються за складом страв: напередодні Різдва подають тільки пісне, а вже на свято – м’ясне і рибне.

Екстрасенс Олена Курилова розповіла, чому саме така кількість страв має бути на столі в день свята:

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Глінтвейн від Тетяни Литвинової

Також Олена Курилова пояснила, чому важливо варити узвар:

Інгредієнти:

Приготування:

Сухофрукти необхідно промити, потім заливаємо водою (вона повинна бути на 2–3 см вище сухофруктів) і доводимо до кипіння. Потім додаємо цукор і варимо на повільному вогні до готовності фруктів.

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Для асорті беремо квашені овочі (капуста і помідори) і заморожену журавлину. Завдяки ягодам журавлини квашена капуста залишається хрусткою. Вони прекрасно доповнюють один одного: в поєднанні виходить хороший набір вітамінів і мікроелементів.

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.