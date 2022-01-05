Гороскоп на 6 січня 2021 року від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 6 січня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в четвер. Що особливе має статися цього дня? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 6 січня від екстрасенсів СТБ.
Овен
У вас можуть виникнути сутички з колегами, але варто задіяти всю свою дипломатичність, щоб вирішити цю проблему.
Телець
На вас чекає шалений день і безліч завдань. Але ви з усім упораєтеся.
Близнюки
У вас може змінюватися настрій. Та якщо ви опануєте себе, то день закінчиться добре.
Рак
Цілий день вам варто старанно попрацювати, а ось увечері вже можете розслабитися.
Лев
Ви задали собі надто швидкий темп. Вам варто трохи заспокоїтись.
Діва
У вас можуть виникнути проблеми, пов’язані з побутом, сім’єю, бізнесом чи автомобілем.
Терези
Ви зможете словами переконати практично будь-яку людину. Скористайтеся цією своєю якістю.
Скорпіон
Доля подарує вам шанс покращити своє фінансове становище. При цьому гроші треба витрачати з розумом.
Стрілець
Вдалий день для отримання та обміну інформацією, а також для коротких подорожей.
Козеріг
Вам варто робити добро своїм близьким та рідним. Вони будуть вам дуже вдячні.
Водолій
Водолії в цей день будуть зовсім не готові миритися з людиною, яка завдала їм болю. Відпустіть цю людину.
Риби
Ваші мрії ризикують залишитись просто мріями, якщо ви не почнете діяти.