Різдво Христове — це красиве і наповнене звичаями і традиціями свято, яке в Україні заведено відзначати з розмахом. Ми зібрали основні традиції та звичаї святкування Різдва Христового в Україні, а також традиції святкування Святого вечора. Читайте докладніше.

Церква з давніх часів зараховувала святкування Різдва до найвеличнішої події — народження Ісуса Христа. Віряни шанують це свято і намагаються дотримуватися всіх звичаїв і традиції, які складалися століттями. Але в Україні навіть не дуже віруючі люди люблять різдвяний період і не проти зануритися у відповідну атмосферу. А все тому, що на Різдво з психологічно зрозумілих причин у повітрі витає атмосфера добра, люди збираються за сімейними столами, дарують один одному подарунки, кажуть гарні тости і проводять час із задоволенням, відпочиваючи і насолоджуючись моментом. І ще, можливо, для деяких людей причиною такого позитивного ставлення до Різдва в сучасній Україні є додаткові вихідні.

Вважається, що багато звичаїв і традицій Різдва в Україні перетинаються з язичницькими обрядами. Наприклад є теорія, що Ісус Христос народився взагалі не в холодну пору року. А святкувати різдво 25 грудня (7 січня за новим стилем) стали тільки тому, що в цей період часу язичниками відзначалося свято Народження Сонця Правди і збільшувався світловий день. Крім цієї теорії, є ще кілька, але віряни і церква схиляються до того, що саме ввечері 7 січня, з появою першої зірки на небі, у Віфлеємі народився Ісус Христос, і віфлеємським пастухам про це повідомив ангел з небес. Ті звичаї і традиції на Різдво і Святвечір в Україні, які збереглися і до сьогодні, ми зібрали в список, щоб, плануючи своє свято, ви нічого не пропустили!

Експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Рубіна Цибульська розповіла ще про декілька звичаїв і традицій православного Різдва:

