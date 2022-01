7 січня православний світ відзначає одне з найбільших релігійних свят у році — народження Ісуса Христа. Цей день має чимало унікальних традицій, звичаїв та велику історію. А експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Рубіна Цибульська розповіла про історію свята. Детальніше про це читайте в нашому матеріалі.

Різдво Христове символізує народження Сина Божого. За біблейськими даними, Ісус був посланий на землю, аби спокутувати людські гріхи та врятувати світ від знищення. День Його народження розділив історію на «до» та «після». Так виникло поняття «наша ера».

Божий Син народився у столяра Йосипа та його дружини Марії. Жінка довго не могла завагітніти. Проте одного дня до неї та її чоловіка прийшов янгол і сказав, що скоро Марія носитиме під серцем Божого Сина. Все так і сталося. Через 9 місяців жінка народила у Віфлеємі Ісуса. Дитина з’явилася на світ у хліву серед худоби.

Першими дізналися про чудо пастухи. До них спустився янгол і розповів про радісну звістку. Він сказав, аби ті слідували найяскравішій зорі, і вона проведе їх до Дитини. Пастухи так і зробили. Вони були першими людьми, які поклонилися Сину Божому. В якості дарів вони принесли золото, ладан і смирну. Саме так було прийнято одарювати Царів.

Чутка про Ісуса долетіла і до іудейського правителя Ірода. Він розлютився, дізнавшись, що на світ з’явився справжній Цар іудейський. І наказав убивати всіх немовлят у віці до 2 років. Однак ця участь оминула Христа. Родина разом із немовлям встигла втекти в Єгипет, де і прожили до смерті Ірода.

З тих під весь світ прославляє народження Христа. В цей день прийнято прикрашати свої оселі святковими ялинками, які символізують євангельське дерево, ходити до храму та збиратися за столом у родинному колі.

Святкуванню передує піст, що триває 40 днів, починаючи з 28 листопада. Цей період називають ще Пилипівкою. До свята люди мають утриматися від м’ясної та молочної їжі, пороків та активних святкувань. Ціль цього посту — очищення від гріхів.

Напередодні Різдва — 6 січня — рідня сідає за пісний стіл із 12 страв на честь апостолів. Головна страва — кутя з пшеничної та ячмінної каші з горіхами, маком, медом та родзинками. За святкової вечерею в жодному разі не можна сваритися та сперечатися. В цей день всі члени сім’ї мають бути вдома та брати участь в передсвяткових готуваннях. До столу сідають, як тільки зійде перша зірка. Перед вечерею всі читають молитву «Отче наш» та дякують за їжу.

Застілля починають із куті, яку їдять лише ложкою. Першим куштує основну різдвяну страву — голова родини, далі по кругу.

Варто також звернути увагу на оформлення столу. Традиційно його встеляють соломою, на кутку кладуть зубчик часнику, який оберігатиме родину від хвороб та злих духів. Зверху стіл покривають скатертиною.

На почесному місці ставлять Дідуха. Це сніп, який роблять із пшениці чи вівса, який символізує врожай, благополуччя, багатство та родовий оберіг. Вважається, що присутність Дідуха в домі приносить гарний настрій, затишок і святкову атмосферу.

Увечері віруючі люди йдуть до церкви, аби вшанувати Сина Божого. Служба починається опівночі та триває до ранку. На Різвдво люди вітаються словами «Христос народився!», а у відповідь чують — «Славімо його!».

Експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Рубіна Цибульська розповіла ще про декілька звичаїв і традицій православного Різдва:

Особливе місце серед різдвяних традицій займають колядування. В Україні співають

колядки, починаючи з 6 січня. В одних регіонах прийнято колядувати 6 чи 7 січня, в інших — 8.

В ці дні зачасту ходять з різдвяними піснями лише діти. Часто вони носять із собою велику зірку, покриту позолоченою фольгою. Вона символізує Віфлеємську зірку, яка знаменувала народження Месії.

Дітвора заходить до будинку та просить заколядувати. Як тільки господарі дозволяють, малеча починає співати вітальні пісні. Після цього колядників пригощають солодощами та дають гроші.

Також на Різдво організовують вертеп. Це пересувний мініатюрний ляльковий театр, який розміщують у коробці. Саме там і показують різдвяні спектаклі, присвячені появі Христа. Аналогом вертепу часто стають і живі люди, які самі показують театралізовані виступи на честь свята.

