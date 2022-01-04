Одна з основних страв на Різдво – кутя. Ще її називають сочивом або коливом. Тут кожен інгредієнт має своє значення. Пшениця символізує воскресіння, мак – достаток, а мед – солодке життя. Різдвяну кутю називають багатою. Вважається, що чим вона щедріша, тим багатший буде наступний рік. Рецептами традиційної куті поділилася учасниця «МастерШеф»-9 Лілія Сорокіна.

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Кутя з пшениці

Інгредієнти:

Пшениця – 2 скл.

Мак – 100 г

Волоські горіхи – 100 г

Родзинки – 100 г

Мед – 2 ст. л.

Для узвару:

Сухофрукти (яблука і груші) – 200 г

Чорнослив – 150 г

Цукор – 2 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Приготування

Пшеницю перед приготуванням на ніч замочіть у холодній воді. Але якщо у вас немає часу, можна замочити за 1 – 2 години перед приготуванням. Далі залийте новою чистою водою і починайте варити. Мак заливаємо водою і ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, але не кип’ятимо. Знімаємо з вогню і накриваємо кришкою. Даємо маку настоятися 40 – 60 хвилин. Пересипаємо мак на сито, аби стекла зайва вода. Далі можна потовкти мак в ступці або ж у кавомолці. Родзинки заливаємо гарячою водою і залишаємо на 30 хвилин. Волоські горіхи ламаємо на шматочки і підсушуємо на сковорідці. Переходимо до приготування узвару. Сухофрукти і чорнослив заливаємо 1,5 л води, додаємо цукор. Варимо на повільному вогні та після закипання ще 30 хвилин, додаємо мед, накриваємо кришкою і даємо настоятися. У великій мисці з’єднуємо приготовану пшеницю, мак, родзинки, горіхи і перемішуємо суміш. Заправляємо кутю медом і заливаємо 2 склянками узвару (додаємо узвар до смаку до потрібної консистенції)

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Кутя з рису

Інгредієнти:

Рис – 30 г

Горіхи волоські – 2 шт.

Вишні консервовані – 4 шт.

Цукор – 2 ч. л.

Вода – 30 мл.

Приготування:

Відварюємо рис до повного приготування (добре підійде довгозернистий пропарений рис). Потім відкидаємо його на сито і перекладаємо в миску. У маленьку миску насипаємо цукор. До нього виливаємо 30 мл окропу. Перемішуємо до повного розчинення крупинок. Волоські горіхи очищаємо і подрібнюємо ножем. Додаємо до рису. Консервовані вишні очищуємо від кісточок і нарізаємо шматочками. Перекладаємо вишні до рису з горіхами. Заздалегідь приготований цукровий сироп виливаємо в миску до рису. Перемішуємо і ставимо в холодильник на 30 хвилин. Перекладаємо в піалу і подаємо до столу.

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Кутя з перловки

Класичну різдвяну кутю потрібно готувати з цілих зерен пшениці, але часи вже не ті, і хочеться спробувати щось новеньке. Цей рецепт чудово підійде на святкування Старого Нового року. Коли в кутю додають вершки, масло, молоко і навіть сало.

Інгредієнти:

Перлова крупа – 200 г

Мак – 150 г

Родзинки – 50 г

Горіхи – 50 г

Вершки – ½ скл.

Мед і цукор за смаком

Приготування:



Перлову крупу промиваємо і заливаємо холодною водою у співвідношенні 1:3. Варимо на повільному вогні. Заливаємо мак холодною водою і залишаємо на 1 – 2 години. Коли макові зерна вже набухнуть, висипаємо в блендер і ретельно перемішуємо, щоб виділилося біле молочко. Родзинки запарюємо окропом. Горіхи подрібнюємо в блендері. Коли перловка приготується, додаємо до неї горіхи, мак, родзинки, мед і цукор. Вкінці все заливаємо вершками і ретельно перемішуємо.

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