Різдвяні свята зігрівають душу, тому що близькі люди поруч та їх можна обійняти і привітати. Проте так багато друзів і родичів залишаються далеко від нас. Однак вихід є: їм можна надіслати красиві смс та привітати від чистого серця. Смс-вітання з Різдвом Христовим 2022 ми зібрали в одному матеріалі.

Більше на тему: Різдво Христове: звичаї і традиції святкування в Україні

У нашій добірці ви знайдете смс-привітання на будь-який смак. Більшість із них у віршах, тому їх легко буде запам’ятати і навіть переказати за святковим столом!

Смачної вам вечері,

Духмяних добрих пампушок,

Хай щастя стукає у двері,

Нехай несе багатств мішок.

Хай зірка з неба засіяє

Й освітить всеньку темноту,

Колядка гучно залунає

Й прославить тую ніч святу!

Христос ся рождає!

***

Бажаю вам добра,

Від Різдва і до Різдва,

Щоб здоров’ям, щастям в хаті

Ви були завжди багаті.

Спокій в домі, сонце ясне

Хай ніколи не погасне.

Хай у добрі проживає

Вся ваша родина.

Колядуйте, веселіться,

Бо весела днина.

Я щиро бажаю веселих вам свят,

Куті, пампушків, українських коляд.

***

Хай смачна кутя удасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

Мир вам в хату принесла.

Щоб весело і багато

Провели Різдвяне свято!

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

Більше на тему: Кутя різдвяна: рецепти з пшениці, рису, перловки

***

На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відчиняє ангел двері

Позолоченим крилом.

Пахне сіном і кутею.

Зірка сяє, сніг рипить.

І колядка над землею

З білим ангелом летить.

***

Все небо вкрите зірочками, і одна із них — твоя.

З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!

Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.

І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!

***

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь рік добра!

***

Різдво – це день, коли у світ із любов’ю увійшов Ісус Христос. Це день всепрощення, світлих почуттів, день, коли торжествує любов. Нехай у це свято замовкнуть гармати і не підніметься в повітря жодна ракета, крім феєрверку! І нехай у наше серце увійде любов до ближнього і дальнього! З Різдвом Христовим!

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку.

Хай різдвяні теплі зорі

Знищать смуток весь і горе.

Щастя, радості й добра!

З Різдвом Христовим!!!

***

Хай народжене дитятко в вертепі на сіні

Принесе мир і радість всій вашій родині.

А Матір Божа, Матір єдина,

Випросить ласки у свого Сина.

Хай Господь Вас охороняє!

Христос ся рождає!

***

Вже по цілій Україні

Дзвінко лине коляда,

Засіяла в небі зірка,

Славимо Різдво Христа!

***

З Різдвом Христовим! Нехай у вас буде все добре, близькі і рідні люди будуть поруч, а душевний спокій не покине вас!

***

У Різдвяні свята нехай прийде мир у вашу домівку, нехай радість наповнить душі, а любов – серця, нехай надія, віра та оптимізм зроблять кожен ваш учинок обдуманим і мудрим, кожен крок – упевненим і сміливим. Бажаю вам здоров’я міцного, гарного настрою і веселого свята в колі рідних!

***

З Різдвом Христовим, з щирою радістю душі і доброю благодаттю! Бажаю миру за вікном і світлого щастя в домі, затишної атмосфери і дружної сім’ї, незвичайних чудес і щедрих подарунків. Нехай Різдво подарує яскраву надію і міцну віру, красиву казку і вірну любов!

Більше на тему: Як святкують Різдво в різних країнах світу

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.