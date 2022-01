Гороскоп на 5 січня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в середу. Що особливе має статися цього дня? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 5 січня від екстрасенсів СТБ.

Постарайтеся розумно витрачати ваші сили та енергію, адже зараз будь-яке емоційне потрясіння може надовго погіршити ваше самопочуття. Головне для вас зараз ― зберігати спокій.

Тельцям зірки радять тримати дистанцію з оточенням, не дозволяючи сісти собі на шию. Є велика ймовірність, що хтось намагатиметься маніпулювати вами.

Близнюки намагатимуться щось зробити, але все падатиме з рук. Відкладіть усі заплановані справи на наступний день.

Зірки кажуть, що в цей день Ракам не рекомендується зайвий раз лізти у свій гаманець. Незаплановані витрати можуть спровокувати конфлікти!

Левів можуть засмутити друзі та невеликі сімейні неприємності. Виникнуть ситуації, які можуть зіпсувати настрій на довгий час.

Життєвий потенціал Дів почне поступово знижуватися. Не виключено, що будь-які ваші дії можуть обернутися проти вас.

Зірки рекомендують Терезам дивитися в майбутнє з оптимізмом, а своє роздратування і негатив залишити позаду. У фокусі вашої уваги мають бути краса, комфорт і бажані перспективи.

У багатьох Скорпіонів з’явиться можливість виявити свої найкращі якості. Вечір зірки рекомендують провести в тихій обстановці.

Можлива підвищена втома, емоційність, вразливість. Рекомендується займатися неважкими домашніми справами. Братися за серйозні завдання не варто.

На роботі можливі складнощі. Ви швидко втомлюватиметеся, але це не привід для занепокоєння, скоро сили відновляться. Нікого не критикуйте і будьте терплячі.

Беріться за нові завдання, розширюйте сферу діяльності. Не перекладайте свої обов’язки на інших людей і не робіть учинків, які можуть засмутити близьких. Утримайтеся від співпраці з людьми, яких ви погано знаєте, ― вони можуть вас дуже засмутити.

У вівторок Риби можуть зіткнутися з непоступливістю та різкістю оточення, особливо колег. На щастя, ви будете гнучкі й дипломатичні, тому зможете згладити гострі кути.

