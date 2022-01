Гороскоп на 4 січня 2021 року розповість, на що варто чекати кожному знаку зодіаку у вівторок. Що особливе має статися цього дня? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 4 січня від екстрасенсів СТБ.

Вам не захочеться виходити за межі свого житла без нагальної потреби. Займіться наведенням порядку, створенням затишку або просто відпочивайте. А ось роздавати вказівки, контролювати близьких та займатися бурхливою діяльністю точно не варто. Від ризикованих дій та авантюр теж краще відмовитись ― ви зможете досягти свого м’якими методами, без серйозних втрат.

Зірки рекомендують вам не поспішати. Виділяйте на кожну справу достатню кількість часу, не поспішайте щось сказати або зробити, і тоді день пройде чудово. Довіртеся інтуїції, і вона підкаже вам, коли діяти блискавично, а коли ― повільно та прискіпливо. В особистому житті все теж неспокійно ― робота може вдарити по стосунках.

Ваше майбутнє у ваших руках. Поменше метушні й тривоги. Будуйте плани на майбутнє, домовляйтесь із людьми. Також можна активніше вносити зміни в сьогодення. А ось спалювати мости і розривати стосунки ― погана ідея. Люди та зв’язки стануть вам у пригоді незабаром. Не варто боятися складних та серйозних завдань ― навіть якщо вони не піддалися вашим колегам, ви можете впоратися з ними на ура.

Сміливо дивіться вперед, обмірковуйте все до дрібниць і не робіть різких рухів. Зараз вам треба добре підготуватися до майбутніх змін, продумати всі сценарії розвитку, перш ніж вибудовувати своє життя так, як хочеться. До речі, минуле теж може нагадати про себе ― ваші хибні дії відгукнуться неприємностями саме в цей складний час.

Обережніше з емоціями ― ваша нервова система може підвести. Краще займайтеся лише улюбленими справами, медитацією або більше спіть ― вашому організму потрібен відпочинок. А якщо хочеться спілкування, вибирайте максимально спокійних опонентів чи перевірених друзів. І не забувайте про почуття гумору, щоб іноді розвантажувати обстановку. До речі, зараз корисно обговорювати з близькими майбутнє у всіх барвах.

Зірки кажуть: спілкування ― ключ до успіху. Що більше ви будете взаємодіяти з оточенням, то частіше чутимете компліменти й цікаві пропозиції. Розмови можуть змінити ситуацію і в робочому колективі: з кимось ви можете потоваришувати, а з кимось ― узятися разом за глобальний проєкт чи дрібні завдання. Багато що цього дня може скластися не за вашим сценарієм, але не варто засмучуватися.

Вам вдасться уникнути фатальних помилок, неприємностей або навіть схопити удачу за хвіст. Тому всі справи, які намічені на цей день, завершаться успішно. Не бійтеся братися за щось нове і знайомитися з авторитетними людьми ― зараз вийде все. Тим більше, що ваша харизма цього дня здатна зачарувати кожного.

Сміливо махніть рукою на стереотипи і спробуйте те, чого вам давно хотілося. Не бійтеся ризикувати і поводитися нестандартно ― саме це зараз притягне до вас удачу. Також зірки радять не стримувати свою емоційність ― можна зізнатися в почуттях, висловити те, що давно накипіло. У роботі теж усе нестабільно ― постарайтеся зосередитись на найважливіших справах, щоб завершити їх вчасно.

Фінанси самі йтимуть до вас. Головне ― не відлякати їх лінощами або марнотратством. Не рекомендується виходити із зони комфорту, бо негативні події ззовні можуть сильно вдарити по вашій душевній рівновазі. Хоча загалом настрій дня не можна назвати позитивним, але везіння супроводжуватиме вас весь день ― скористайтеся цим.

Варто бути активнішим, винахідливішим і сміливіше відповідати на всі виклики долі. Ви зможете впоратися з усіма проблемами, якщо не зволікатимете і не відволікатиметеся на довгі роздуми. Зірки радять частіше звертати увагу на дрібниці ― зараз вони відіграватимуть дуже важливу роль. Вечір краще провести спокійно, на самоті.

Багато бажань і мрій може здійснитися. Подумайте, які мрії можна втілити швидко і без серйозних вкладень. План їх реалізації визріє швидко. Також зірки радять заводити знайомства з цікавими людьми, від яких можна отримати зиск. Це не означає, що абсолютно всі ваші думки повинні бути корисливими, але й скористатися можливостями, що відкрилися, теж можна.

Раціоналізм та факти допоможуть вам вийти переможцем із будь-якої суперечки. Емоції ж можуть зіпсувати ваш бойовий настрій не лише на діалог, а й на день загалом, тому тримаєте себе в руках. Взагалі будь-яку інформацію варто пропускати крізь призму критичного мислення ― далеко не все, що ви почуєте, матиме якість, значення та користь. Також зірки радять користуватися тими можливостями, які спричиняють чимало проблем, ― зрештою ви виграєте значно більше, ніж витратите.

