Гороскоп на тиждень з 3 по 9 січня 2022 року

Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? На кого чекають життєві зміни, а хто повинен приділити час своєму здоров’ю? Читайте в гороскопі на тиждень з 3 по 9 січня 2022 року.

Відповідний тиждень для того, щоб очистити свій дім і роздати те, що вам більше не потрібне. Вам також варто розібратися і в самих собі. Присвятіть час саморефлексії та плануванню.

Тільці, пам’ятайте, що не всі такі прямолінійні, як ви. Вийдіть за рамки і визначте, хто для вас справжній друг, а хто лише прикидається. У сфері здоров’я все буде гаразд. Приділіть цього тижня більше часу саморозвитку.

Гарний тиждень для того, щоб висловити любов і вдячність тим, хто близький вашому серцю. Попросіть вибачення у тих, кого образили. Здоров’я покращитися, якщо у вас буде достатньо часу для відпочинку і відновлення сил.

Невелике дослідження допоможе Ракам виявити першопричину проблеми. Цього тижня ви можете чекати на підтримку і корисні поради від давніх друзів. Ближче до вихідних у вашому житті може статися велика зміна. Приготуйтеся до неї.

Зірки віщують Левам тиждень, наповнений спілкуванням з іншими людьми. Звернення до давніх друзів і сім’ї зміцнить ваш зв’язок. Стосунки з партнером поліпшаться. А для самотніх Левів зв’язок, встановлений цього тижня, може мати довгострокові наслідки.

Новий тиждень принесе в життя Дів зміни в професійній сфері. Ви зможете заявити про себе і досягти високих результатів. Зверніть увагу на свою другу половинку. Їй буде потрібна ваша підтримка.

На початку тижня Терезам, найімовірніше, доведеться взяти на себе відповідальність, і ви опинитеся на роздоріжжі. Ретельно обміркуйте свій вибір і зважте всі за і проти. Але не відкладайте ухвалення рішення.

Тиждень підходить для складання планів на тиждень, місяць і весь рік. Приділіть цьому особливу увагу. Питання здоров’я будуть під контролем. Ближче до вихідних можлива приємна новина.

Стрільці стоять на порозі життєвих змін, і якщо ви готові до них, то все пройде добре. Менше хвилюйтеся і прокрастинуйте. Продовжуйте рухатися вперед і обстоюйте свої права, якщо знадобиться.

Цього тижня чутливість Козерогів підвищиться. Завдяки цьому ви зможете вловити багато прихованих сенсів у взаємодії з іншими людьми. Давня хвороба може повторитися, якщо ви не будете обережними. Обов’язково приділіть час здоров’ю.

Хороший тиждень для Водоліїв у сфері фінансів. Збалансований підхід до грошових питань приведе до душевного спокою. Наприкінці тижня можлива купівля або продаж нерухомості.

На початку тижня Риб може чекати спонтанна поїздка. Ближче до вихідних вам доведеться вирішити складне завдання. Думайте масштабніше і нестандартно. Тоді ви знайдете ключ до відгадки.

