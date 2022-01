Гороскоп на 2 січня 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Кому день готує зустріч з рідними, а хто повинен подбати про внутрішній баланс? Читайте в гороскопі на 2 січня від екстрасенсів СТБ.

2 січня Овни справлятимуться з усіма завданнями сміливо і в гарному настрої. Ви можете покластися на тих, хто з вами поруч. Порадуйте близьких приємним сюрпризом.

У неділю Тельці будуть настільки врівноваженими, що навіть найменші приготування принесуть вам велике задоволення. Запросіть гостей і зустріньтеся з рідними — це принесе всім величезну радість.

Цього дня Близнюки будуть у хорошій фізичній та емоційній формі. Ваша стійкість і самовпевненість дадуть змогу протистояти будь-яким життєвим викликам.

2 січня буде сприятливим для Раків. Весь день ви будете випромінювати гармонію, яка зробить усіх щасливішими.

Новорічні свята добігають кінця, тому саме час почати приводити себе в робочий режим. Складіть план на майбутній тиждень і втілюйте справи в життя.

Діви, ви на правильному шляху! Ваш розум веде вас усе далі до успіху. Сплануйте свій наступний крок ― і вперед!

Спокійний і позитивний настрій Терезів допоможе їм провести день у хорошій атмосфері. Насолоджуйтеся спілкуванням з друзями і єднанням з рідними.

Сприятливий день для Скорпіонів у любовній сфері. Якщо ви плануєте запросити когось на побачення, то зараз найкращий час. Це стосується і Скорпіонів, пов’язаних стосунками! Здивуйте свою другу половинку і подаруйте їй романтичний вечір.

Щось гнітить вас і змушує турбуватися. Подбайте в неділю про свій внутрішній баланс і гармонію. Результати не змусять довго чекати.

Зараз у Козерогів дуже стійкий зв’язок з рідними. Спробуйте його зміцнити ще більше в неділю. Вирушайте разом у коротку поїздку або просто проведіть час за спільним столом.

Ваше поєднання чарівності, сили й розуму просто неймовірне. Зараз саме час діяти! Відкиньте всі сумніви і зробіть крок уперед.

Злети і падіння в особистому житті Риб нарешті закінчуються. Довіртеся близьким друзям і поділіться з ними своїми переживаннями.

