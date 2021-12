В Україні зимові свята, зокрема два Різдва та Новий рік, формують додаткові вихідні у грудні 2021 року та січні 2022-го. У цей період країна офіційно тричі матиме по три вихідні поспіль. Скільки буде вихідних в Україні на зимові свята? Читайте зараз!

На початку 2022 року українці отримають можливість відпочити цілих три дні: з 1 по 3 січня. Оскільки 1 січня припадає на суботу, вихідний переноситься на понеділок — 3 число. Неробочими будуть дні з 7 по 9 січня, оскільки Різдво Христове за юліанським календарем припадає на п’ятницю.

