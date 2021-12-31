Наближаються новорічні свята, які у багатьох асоціюються із зайвими кілограмами. Щоб новорічна ніч не нашкодила талії, приготуйте дієтичні варіанти традиційних страв. Почнемо з улюбленого всіма олів’є. Як зробити його корисним і при цьому не нашкодити смаковим якостям, розповів учасник «МастерШеф»-9 Руслан Лучков.

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Як приготувати дієтичний олів’є?

Інгредієнти:

Морква — 1 шт.

Картопля — 4 шт.

Яйце — 3 шт.

Куряче філе — 400 г

Банка зеленого горошку

Солоні огірки — 5 шт.

Для соусу:

Натуральний йогурт — 400 г

Пучок кропу

Суміш перців

Лимонний сік — 1 ч. л.

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Приготування:

Картоплю, моркву, яйця відварити і нарізати кубиками. Куряче філе відварити і нарізати кубиками. Так само нарізати огірки. Для соусу в йогурт додати лимонний сік і суміш перців. Дрібно порубати кріп. Частину відкласти для прикрашання страви, а частину змішати з йогуртовою масою. Збити все в блендері. Змішати інгредієнти у салатнику. Заправити соусом і присипати зеленню.

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Смачного!

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