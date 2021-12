На порозі нового 2022 року багато хто замислюється про зміну стилю та модну стрижку. Але всіх цікавить, які чоловічі зачіски будуть популярні і які тренди очікувати в наступному році. Розповідаємо, на які модні зачіски чоловікам варто звернути увагу в 2022 році.

Експерти стверджують, що у 2022 році популярними будуть стрижки з коротким волоссям на скронях та потилиці, проділи, довгі чубчики та чітка текстура.

Розповімо докладніше, які чоловічі зачіски будуть у трендах 2022 року.

Текстурований стиль почав набирати популярності ще з 2021 року, і тенденція в чоловічій моді залишатиметься у 2022 році. Чоловіча текстурована стрижка передбачає чітке виділення окремих пасм. Вирізняється тим, що личить більшості типів обличчя та форм голови.

Ці короткі чоловічі стрижки зберігають популярність уже не перший рік, і у 2022 році бокс та напівбокс залишаться в лідерах. Стрижки, що походять від назви однойменного виду спорту, пасують до всіх типів обличчя і форм голови. Вони часто без чубчика, з поголеними скронями і потилицею, а відрізняються лише тим, що напівбокс залишає подовжене волосся на потилиці і частково на скронях. Якщо почали балуватися боксом, змінити зачіску не вдасться, поки волосся не відросте, ― через коротку тім’яну зону. У 2022 році бокси будуть популярні завдяки короткості, відсутності чубчика та можливості робити асиметричні переходи.

Зачіска теніс характеризується високими «поголеними» скронями і потилицею, але на маківці та лобі залишається більше волосся, яке можна зачісувати наперед або трохи вгору. Зачіска буде популярна в 2022 році, але є певні умови: найбільше вона личить володарям ромбовидного, трикутного, овального або круглого обличчя. Для овального обличчя волосся на скронях не варто стригти надто коротко, а круглолицим чоловікам можна робити квадратну маківку.

Стрижка британка прийшла, власне, з Великої Британії і стала особливо популярною в 2021 році. Тенденції 2022 року також передбачають британку в трендах. Ця стрижка доволі універсальна і допомагає візуально видовжити обличчя. Британка вимагає довгого чубчика і коротко поголеної потилиці. Чубчик зачісується назад або назад набік. У стилі можливі й ефекти текстурованої зачіски ― залежно від бажання майстра і клієнта.

Для проділу необхідний досить довгий чубчик, а робиться він набік, посередині або й зовсім асиметричним. Ефект асиметричності, укорочені скроні та потилиця останнім часом набрали популярності, і такі варіації зачісок мають попит серед чоловіків. Підступність стрижки в тому, що вона личить лише людині з правильними рисами обличчя, а повним чоловікам, власникам випнутого підборіддя та чола не пасуватиме прямий проділ.

Зачіска канадка передбачає довший чубчик, ніж британка, а також коротко вистрижені скроні, потилицю і тім’я. Відрізняється також плавними переходами між коротким і довшим волоссям. Канадку можна робити з проділом, а можна текстурувати. Як і напівбокс, канадка пасує широкому колу чоловіків і залишиться в трендах у 2022 році, хоч до цього була популярною не один рік.

