Пюрешка з котлеткою або оселедцем – святе після довгого морозного дня. Однак для новорічного столу можна придумати щось і цікавіше. Наприклад, подати ту ж картоплю, але оригінально – у вигляді апетитного гратену з вершками та сиром. Учасниця «Мастер-Шеф»-9 Анастасія Погосова пропонує свій рецепт картоплі на Новий рік. А які ще гарніри варто приготувати? Дізнайтеся в матеріалі.

Більше на тему: Що приготувати зі свинини на Новий рік: топ-5 страв

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Салат олів’є до Нового року 2022: класичний рецепт

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Торт на Новий рік 2022: класичні та оригінальні рецепти

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Бутерброди на Новий рік: топ-5 оригінальних рецептів

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Що приготувати з курки на Новий рік

Участниця «Мастер-Шеф»-9 Анастасія Погосова пропонує смачний рецепт картоплі на Новий рік.

Інгредієнти:

Для часника:

Приготування:

Більше на тему: Курка, запечена з яблуками: рецепт на Новий рік

Смачного!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.