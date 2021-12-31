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Десерти на Новий рік: топ-10 рецептів

31.12.2021

Пряні, ароматні, з кислинкою журавлини, пікантними ромовими нотками і хрусткими горішками – саме такі новорічні десерти хочеться бачити на святковому столі. Якими солодкими частуваннями здивувати дорослих гостей і порадувати маленьких ласунів? Учасники кулінарного шоу «МастерШеф» поділились своїми найкращими ідеями десертів на Новий рік 2022

Англійський пудинг із сухофруктів

новогодние десерты - фото

Складові:

  • 700 г сухофруктів
  • 350 г родзинок, журавлини, смородини та/або вишні
  • 220 г вершкового масла
  • 110 г горіхів
  • 110 г коричневого цукру
  • 110 г цукру
  • 3 яйця
  • 2 ст. борошна
  • 1 апельсин
  • 1 лимон
  • 3 ст. л. коньяку або рому
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 1/4 ч. л. солі

Спосіб приготування:

  1. Ягоди розрізати на половинки і змішати з цукром. З цитрусових зняти цедру, натерти і віджати сік. Сухофрукти і горіхи дрібно порубати або злегка подрібнити в блендері.
  2. Яйця з маслом збити в піну. Додати цедру цитрусових, сік апельсина, алкоголь, ягоди, сухофрукти і горіхи. Перемішати.
  3. Борошно просіяти з розпушувачем і сіллю. Поступово підмішати до збитих яєць з начинкою.
  4. У змащену маслом форму викласти тісто. Випікати в духовці 1 год при 160 °С. Потім знизити температуру до 150 °С і випікати ще 1,5 год, поки зубочистка не буде виходити сухою. Готовий пудинг за бажанням прикрасити мастикою або кремом.

Ванільні капкейкі «Сніговички»

новогодние десерты рецепты - фото

Складові:

  • 85 г вершкового масла кімнатної температури
  • 150 г цукру
  • 2 яйця
  • 1/2 ч. л. ванільного екстракту
  • 150 г борошна
  • 1,5 ч. л. розпушувача
  • 120 мл молока
  • Дрібка солі

Для крему:

  • 150 г жирного сиру
  • 50 мл жирних вершків
  • 150 г вершкового масла
  • 150 г цукрової пудри

Спосіб приготування:

  1. Масло збити з цукром.
  2. По одному додати яйця, ванільний екстракт, половину сухих інгредієнтів і молоко. Ретельно перемішати і додати другу частину сухих інгредієнтів.
  3. Розкласти тісто у форми і випікати 20 хв при 180 °С.
  4. Для крему змішати всі інгредієнти і збити міксером. Поставити на 20 хв у холодильник, а потім змастити кремом. Прикрасити маршмеллоу, шоколадом і кондитерською посипкою.

Брауні з лимоном і лаймом

десерты на новый год

Складові:

  • 150 г темного шоколаду
  • 150 г масла
  • 180 г цукру
  • 3 яйця
  • 120 г борошна
  • 1 ст. л. з гіркою какао
  • Цедра і сік 1 лимона
  • Цедра і сік 1 лайма
  • 1 ч. л. розпушувача

Спосіб приготування:

  1. Змішати цукор, цедру лимона і лайма. Влити сік, вбити яйця і ще раз перемішати.
  2. Шоколад з маслом розтопити на водяній бані. Додати до яєчної суміші.
  3. Всипати борошно, какао і розпушувач. Перемішати і викласти у змащену маслом форму. Випікати 25–30 хв при 180 °С. Готовий пиріг нарізати трикутниками і прикрасити будь-яким кремом.

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Журавлинний десерт з вершками

новогодние десерты 2018 - фото

Складові:

  • 500 г журавлини
  • 200 мл вершків для збивання
  • 2 ст. л. цукрової пудри
  • 3 ст. л. цукру
  • 2 ст. л. журавлинної наливки

Спосіб приготування:

  1. Всипати цукор в сковороду, додати 1 ст. л. води і готувати на слабкому вогні до розчинення цукру. Викласти журавлину і влити журавлинну наливку. Збільшити вогонь і прогріти, струшуючи сковорідку, поки частина ягід не полопається. Викласти і остудити.
  2. Вершки збити з цукровою пудрою. Розкласти отриману масу по порційним ємностям. Викласти зверху вершки і прикрасити за смаком.

Арахісовий козинак

Десерты на новый год: топ-10 рецептов - фото

Складові:

  • 1 ст. очищеного арахісу
  • 1 ст. цукру
  • 1/2 чашки світлого кукурудзяного сиропу
  • 1/4 ч. л. солі
  • 1/4 ст. води
  • 30 г м’якого вершкового масла
  • 1 ч. л. соди
  • 1/2 ч. л. екстракту ванілі

Спосіб приготування:

  1. Деко вистелити фольгою. У сотейнику змішати цукор, сіль, воду і сироп. Довести до кипіння на середньому вогні, після чого додати горіхи. Варити 15 хв помішуючи.
  2. Зняти загуслу суміш з вогню і відразу ж підмішати вершкове масло, соду і ванільний екстракт. Ретельно перемішати і викласти на фольгу так, щоб горіхи лежали в один шар. Залишити до повного застигання. Готовий козинак поламати на шматочки і зберігати в пластиковому контейнері.

Запечені яблука з горіхами, сухофруктами і журавлиною

Новогодние десерты: рецепты - фото

Складові:

  • 4 великих яблука
  • 60 г цукру
  • 1 ч. л. кориці
  • 50 г волоських горіхів
  • 100 г суміші сухофруктів
  • 100 г журавлини або інших ягід
  • 40 г вершкового масла
  • 200 мл гарячої води

Спосіб приготування:

  1. Гострим ножем вирізати у яблук серцевину.
  2. Горіхи і сухофрукти порубати. Змішати з ягодами. Додати цукор і корицю. Отриманою сумішшю наповнити яблука. Зверху кожного покласти шматочок вершкового масла.
  3. На дно дека налити гарячої води і викласти яблука. Запікати 30–45 хв при 180 °С до м’якості. Перед подачею присипати цукровою пудрою.

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Корисні веганські цукерки

Homemade vegan chocolate candies with dried raspberry, grated coconut, nuts, cocoa on a wooden board made of olive tree and dark stone background. Fir branches on the back. Selective focus, copyspace

Складові:

  • 150 г кураги
  • 150 г родзинок
  • 100 г чорносливу
  • 1 ст. волоських горіхів
  • 2–3 дольки лимона
  • 1 ст. л. какао-порошку
  • 1 ст. л. кокосової стружки
  • 1 ст. л. меду

Спосіб приготування:

  1. Сухофрукти, лимон і горіхи перемолоти в блендері до пастоподібної консистенції. Додати мед і перемішати. За бажанням відкласти частину маси і змішати з пюре із відвареного буряка.
  2. Сформувати цукерки і обваляти в какао та кокосовій стружці. Поставити в холодильник на 30 хв.

Штоллен з цукатами і фісташками

cheese Stollen with dried fruit and pistachios

Складові:

  • 500 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 250 г сиру
  • 125 г м’якого вершкового масла
  • 100 г очищених рубаних фісташок
  • 150 г цукатів
  • Цедра 1 лимона і 1 апельсина
  • 1 ч. л. ванільної есенції
  • 150 г цукру
  • 2 яйця
  • Цукрова пудра

Спосіб приготування:

  1. Борошно просіяти з розпушувачем.
  2. Змішати сир, масло, яйця, ванільну есенцію, цедру, фісташки та цукати. Порціями всипати борошно і замісити круте тісто.
  3. Сформувати штоллен і відправити випікатися на 1 год при 200 °С. Дістати з духовки і змастити розтопленим вершковим маслом і посипати цукровою пудрою. Готовий кекс зберігати в пергаменті.

Імбирне печиво

Christmas cookies

Складові:

  • 200 г борошна
  • 100 г цукру
  • ½ ч. л. соди
  • 1 ч. л. меленого імбиру
  • 1 ч. л. меленої кориці
  • 1 яйце
  • 100 г вершкового масла
  • 30 мл молока

Спосіб приготування:

  1. Тепле вершкове масло збити з цукром. Додати молоко, яєчний жовток і перемішати.
  2. Порціями ввести муку. Додати соду, імбир і корицю. Замісити тісто і прибрати в холод на 20 хв.
  3. Робочу поверхню присипати борошном і розкачати тісто в тонкий пласт. Формочками вирізати печиво. Викласти на деко і випікати 8–10 хв при 180 °С. Готове печиво за бажанням прикрасити глазур’ю.

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Бісквітний рулет з шоколадним кремом

Chocolate yule log cake

Складові:

  • 200 мл молока
  • 210 г вершкового масла
  • 120 г пшеничного борошна
  • 40 г картопляного крохмалю
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 290 г цукру
  • 3 яйця
  • 3 жовтки
  • 10 г какао-порошку
  • 2 ст. л. коньяку
  • Дрібка ванільного цукру
  • Дрібка солі

Спосіб приготування:

  1. У сотейнику підігріти 30 г вершкового масла і 70 мл молока.
  2. Яйця, жовтки і 160 г цукру збити в піну. Борошно просіяти з 20 г крохмалю, розпушувачем, ваніліном і сіллю. Акуратно змішати з яєчною і молочно-масляною сумішами.
  3. Тісто викласти на вистелене пергаментом деко і випікати 10–15 хв при 190 °С. Дістати з духовки і разом з пергаментом згорнути в рулет. Дати охолонути.
  4. Для крему в сотейнику змішати 130 мл молока, 130 г цукру і 20 г крохмалю. Довести до кипіння, а потім, помішуючи, варити до загустіння.
  5. Збити 180 г вершкового масла до побіління і порціями підмішати в охолоджений крем. Продовжуючи збивати, додати какао і коньяк. Рулет звільнити від пергаменту і змастити. Залишити в холодильнику на 1–2 год. За бажанням полити шоколадом.

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