Пряні, ароматні, з кислинкою журавлини, пікантними ромовими нотками і хрусткими горішками – саме такі новорічні десерти хочеться бачити на святковому столі. Якими солодкими частуваннями здивувати дорослих гостей і порадувати маленьких ласунів? Учасники кулінарного шоу «МастерШеф» поділились своїми найкращими ідеями десертів на Новий рік 2022.

Англійський пудинг із сухофруктів

Складові:

700 г сухофруктів

350 г родзинок, журавлини, смородини та/або вишні

220 г вершкового масла

110 г горіхів

110 г коричневого цукру

110 г цукру

3 яйця

2 ст. борошна

1 апельсин

1 лимон

3 ст. л. коньяку або рому

1 ч. л. розпушувача

1/4 ч. л. солі

Спосіб приготування:

Ягоди розрізати на половинки і змішати з цукром. З цитрусових зняти цедру, натерти і віджати сік. Сухофрукти і горіхи дрібно порубати або злегка подрібнити в блендері. Яйця з маслом збити в піну. Додати цедру цитрусових, сік апельсина, алкоголь, ягоди, сухофрукти і горіхи. Перемішати. Борошно просіяти з розпушувачем і сіллю. Поступово підмішати до збитих яєць з начинкою. У змащену маслом форму викласти тісто. Випікати в духовці 1 год при 160 ° С. Потім знизити температуру до 150 °С і випікати ще 1,5 год, поки зубочистка не буде виходити сухою. Готовий пудинг за бажанням прикрасити мастикою або кремом.

Ванільні капкейкі «Сніговички»

Складові:

85 г вершкового масла кімнатної температури

150 г цукру

2 яйця

1/2 ч. л. ванільного екстракту

150 г борошна

1,5 ч. л. розпушувача

120 мл молока

Дрібка солі

Для крему:

150 г жирного сиру

50 мл жирних вершків

150 г вершкового масла

150 г цукрової пудри

Спосіб приготування:

Масло збити з цукром. По одному додати яйця, ванільний екстракт, половину сухих інгредієнтів і молоко. Ретельно перемішати і додати другу частину сухих інгредієнтів. Розкласти тісто у форми і випікати 20 хв при 180 °С. Для крему змішати всі інгредієнти і збити міксером. Поставити на 20 хв у холодильник, а потім змастити кремом. Прикрасити маршмеллоу, шоколадом і кондитерською посипкою.

Брауні з лимоном і лаймом

Складові:

150 г темного шоколаду

150 г масла

180 г цукру

3 яйця

120 г борошна

1 ст. л. з гіркою какао

Цедра і сік 1 лимона

Цедра і сік 1 лайма

1 ч. л. розпушувача

Спосіб приготування:

Змішати цукор, цедру лимона і лайма. Влити сік, вбити яйця і ще раз перемішати. Шоколад з маслом розтопити на водяній бані. Додати до яєчної суміші. Всипати борошно, какао і розпушувач. Перемішати і викласти у змащену маслом форму. Випікати 25–30 хв при 180 °С. Готовий пиріг нарізати трикутниками і прикрасити будь-яким кремом.

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Журавлинний десерт з вершками

Складові:

500 г журавлини

200 мл вершків для збивання

2 ст. л. цукрової пудри

3 ст. л. цукру

2 ст. л. журавлинної наливки

Спосіб приготування:

Всипати цукор в сковороду, додати 1 ст. л. води і готувати на слабкому вогні до розчинення цукру. Викласти журавлину і влити журавлинну наливку. Збільшити вогонь і прогріти, струшуючи сковорідку, поки частина ягід не полопається. Викласти і остудити. Вершки збити з цукровою пудрою. Розкласти отриману масу по порційним ємностям. Викласти зверху вершки і прикрасити за смаком.

Арахісовий козинак

Складові:

1 ст. очищеного арахісу

1 ст. цукру

1/2 чашки світлого кукурудзяного сиропу

1/4 ч. л. солі

1/4 ст. води

30 г м’якого вершкового масла

1 ч. л. соди

1/2 ч. л. екстракту ванілі

Спосіб приготування:

Деко вистелити фольгою. У сотейнику змішати цукор, сіль, воду і сироп. Довести до кипіння на середньому вогні, після чого додати горіхи. Варити 15 хв помішуючи. Зняти загуслу суміш з вогню і відразу ж підмішати вершкове масло, соду і ванільний екстракт. Ретельно перемішати і викласти на фольгу так, щоб горіхи лежали в один шар. Залишити до повного застигання. Готовий козинак поламати на шматочки і зберігати в пластиковому контейнері.

Запечені яблука з горіхами, сухофруктами і журавлиною

Складові:

4 великих яблука

60 г цукру

1 ч. л. кориці

50 г волоських горіхів

100 г суміші сухофруктів

100 г журавлини або інших ягід

40 г вершкового масла

200 мл гарячої води

Спосіб приготування:

Гострим ножем вирізати у яблук серцевину. Горіхи і сухофрукти порубати. Змішати з ягодами. Додати цукор і корицю. Отриманою сумішшю наповнити яблука. Зверху кожного покласти шматочок вершкового масла. На дно дека налити гарячої води і викласти яблука. Запікати 30–45 хв при 180 °С до м’якості. Перед подачею присипати цукровою пудрою.

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Корисні веганські цукерки

Складові:

150 г кураги

150 г родзинок

100 г чорносливу

1 ст. волоських горіхів

2–3 дольки лимона

1 ст. л. какао-порошку

1 ст. л. кокосової стружки

1 ст. л. меду

Спосіб приготування:

Сухофрукти, лимон і горіхи перемолоти в блендері до пастоподібної консистенції. Додати мед і перемішати. За бажанням відкласти частину маси і змішати з пюре із відвареного буряка. Сформувати цукерки і обваляти в какао та кокосовій стружці. Поставити в холодильник на 30 хв.

Штоллен з цукатами і фісташками

Складові:

500 г борошна

1 ч. л. розпушувача

250 г сиру

125 г м’якого вершкового масла

100 г очищених рубаних фісташок

150 г цукатів

Цедра 1 лимона і 1 апельсина

1 ч. л. ванільної есенції

150 г цукру

2 яйця

Цукрова пудра

Спосіб приготування:

Борошно просіяти з розпушувачем. Змішати сир, масло, яйця, ванільну есенцію, цедру, фісташки та цукати. Порціями всипати борошно і замісити круте тісто. Сформувати штоллен і відправити випікатися на 1 год при 200 °С. Дістати з духовки і змастити розтопленим вершковим маслом і посипати цукровою пудрою. Готовий кекс зберігати в пергаменті.

Імбирне печиво

Складові:

200 г борошна

100 г цукру

½ ч. л. соди

1 ч. л. меленого імбиру

1 ч. л. меленої кориці

1 яйце

100 г вершкового масла

30 мл молока

Спосіб приготування:

Тепле вершкове масло збити з цукром. Додати молоко, яєчний жовток і перемішати. Порціями ввести муку. Додати соду, імбир і корицю. Замісити тісто і прибрати в холод на 20 хв. Робочу поверхню присипати борошном і розкачати тісто в тонкий пласт. Формочками вирізати печиво. Викласти на деко і випікати 8–10 хв при 180 °С. Готове печиво за бажанням прикрасити глазур’ю.

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Бісквітний рулет з шоколадним кремом

Складові:

200 мл молока

210 г вершкового масла

120 г пшеничного борошна

40 г картопляного крохмалю

1 ч. л. розпушувача

290 г цукру

3 яйця

3 жовтки

10 г какао-порошку

2 ст. л. коньяку

Дрібка ванільного цукру

Дрібка солі

Спосіб приготування:

У сотейнику підігріти 30 г вершкового масла і 70 мл молока. Яйця, жовтки і 160 г цукру збити в піну. Борошно просіяти з 20 г крохмалю, розпушувачем, ваніліном і сіллю. Акуратно змішати з яєчною і молочно-масляною сумішами. Тісто викласти на вистелене пергаментом деко і випікати 10–15 хв при 190 °С. Дістати з духовки і разом з пергаментом згорнути в рулет. Дати охолонути. Для крему в сотейнику змішати 130 мл молока, 130 г цукру і 20 г крохмалю. Довести до кипіння, а потім, помішуючи, варити до загустіння. Збити 180 г вершкового масла до побіління і порціями підмішати в охолоджений крем. Продовжуючи збивати, додати какао і коньяк. Рулет звільнити від пергаменту і змастити. Залишити в холодильнику на 1–2 год. За бажанням полити шоколадом.

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