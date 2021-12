Новорічний стіл важко уявити без страв із курки. М’ясо цієї птиці коштує недорого, але при цьому відкриває широкий простір для створення кулінарних шедеврів. Апетитні салати, рум’яні шашлички і соковиті котлети – лише кілька варіантів урізноманітнити святкове меню за допомогою курячого м’яса. Які страви з курки можна приготувати на Новий рік-2022, нам підказали учасники проєкту «МастерШеф».

Складові:

Спосіб приготування:

Складові:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Що приготувати на сніданок з сиру

Складові:

Спосіб приготування:

Складові:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Як зробити бринзу в домашніх умовах: рецепт приготування

Складові:

Спосіб приготування:

Складові:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Брусничний десерт: рецепт від Тетяни Висоцької

Складові:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Рецепт вина із винограду в домашніх умовах

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.