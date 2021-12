Напередодні зимових свят ми намагаємося продумати все до дрібниць: від святкового столу, декору будинку до чарівного зовнішнього вигляду. І дуже важливу роль у створенні красивої зовнішності для зустрічі Нового року 2022 відіграє новорічний дизайн нігтів, що допоможе завершити найкращі сети для новорічного свята і створити чудовий настрій.

Помітними для новорічного манікюру є різнопланові тематичні малюнки ― від звірят (сови, котики, ведмедики) до сніжинок, кульок на ялинку, ялинок. Усі ці принти можуть окремо використовуватися в оформленні новорічного манікюру 2022 року або складати цілу композицію. Скандинавські мотиви в новорічному манікюрі особливо доречні, дозволяючи прикрасити пальчики красивими візерунками, оленями в упряжці Санти. Виконувати подібний новорічний нейл-арт краще в синьо-білому чи червоно-білому поєднанні кольорів.

Красивий новорічний манікюр не обходиться без блиску стразів. Будь то однотонний манікюр на Новий рік 2022 або новорічний нейл-арт з малюнком ― неодмінно доберіть камінці, що зроблять його ще кращим. Дивовижні варіації манікюру на Новий рік 2022, інкрустовані стразами, зроблять вас чарівною в новорічну ніч, підкреслюючи всю красу святкового образу. Кольорові стрази, наприклад червоні, будуть ідеальні на сірому або білому тлі в новорічному манікюрі 2022.

Ще один елемент із серії «шик і блиск» ― це фольга в новорічному манікюрі 2022. Ефектні відбитки фольги в золотому, сріблястому або іншому кольорі на новорічних нігтях будуть шикарними. Крім того, можна використовувати шматочки фольги, створюючи не менш чарівний новорічний манікюр «бите скло». Для новорічного манікюру з фольгою варто вибирати темні тони покриттів, що додадуть глибини та розкриють красу ошатного манікюру на новий рік 2022 з фольгою.

Загадковості вашому образу допоможе надати модний новорічний манікюр 2022 з градієнтом. Ніжний колірний перехід особливо чарівний, якщо дібрати гарні відтінки та засоби для доповнення новорічного манікюру. Як ідея омбре-манікюру на Новий рік 2022 може стати фіолетовий лак від темного до яскравого з глітерною смужкою на одному з пальчиків, а також іще один блискучий нігтик як акцент у новорічному нейл-дизайні.

