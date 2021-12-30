Торт на Новий рік 2022 класичні та оригінальні рецепти
Який торт приготувати на Новий рік 2021? Пропонуємо 10 найкращих рецептів від учасників кулінарного шоу «Мастершеф»: від класичних тортів зі смаком дитинства, до оригінальних, сучасних та навіть експериментальних. Вибирати свій ідеальний торт на Новий рік ви можете вже зараз.
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Брауні з лимоном і лаймом
Інгредієнти:
- темний шоколад – 150 г
- масло – 150 г
- цукор – 180 г
- яйця – 3 шт.
- борошно – 120 г
- гірке какао – 1 ст. л.
- цедра і сік лимона – 1 шт.
- цедра і сік лайма – 1 шт.
- розпушувач – 1 ч. л.
Приготування:
- Змішати цукор, цедру лимона і лайма. Влити сік, вбити яйця і ще раз перемішати.
- Шоколад з маслом розтопити на водяній бані. Додати до яєчної суміші.
- Всипати борошно, какао і розпушувач. Перемішати і викласти у змащену маслом форму. Випікати 25–30 хв при 180 °С. Готовий пиріг нарізати трикутниками і прикрасити будь-яким кремом.
Бісквітний рулет з шоколадним кремом
Інгредієнти:
- молоко – 200 мл
- вершкове масло – 210 г
- пшеничне борошно – 120 г
- картопляний крохмаль – 40 г
- розпушувач – 1 ч. л.
- цукор – 290 г
- яйця – 3 шт.
- жовтки – 3 шт.
- какао-порошок – 10 г
- коньяк – 2 ст. л.
- ванільний цукор та сіль – дрібка
Приготування:
- У сотейнику підігріти 30 г вершкового масла і 70 мл молока.
- Яйця, жовтки і 160 г цукру збити в піну. Борошно просіяти з 20 г крохмалю, розпушувачем, ваніліном і сіллю. Акуратно змішати з яєчною і молочно-масляною сумішами.
- Тісто викласти на вистелене пергаментом деко і випікати 10–15 хв при 190 °С. Дістати з духовки і разом з пергаментом згорнути в рулет. Дати охолонути.
- Для крему в сотейнику змішати 130 мл молока, 130 г цукру і 20 г крохмалю. Довести до кипіння, а потім, помішуючи, варити до загустіння.
- Збити 180 г вершкового масла до побіління і порціями підмішати в охолоджений крем. Продовжуючи збивати, додати какао і коньяк. Рулет звільнити від пергаменту і змастити. Залишити в холодильнику на 1–2 год. За бажанням полити шоколадом.
Чорний ліс
Інгредієнти для тіста:
- вершкове масло – 70 г
- мигдальне борошно – 20 г
- цукор – 80 г
- яйця – 90 г
- вершки (жирність 30–35%) – 40 мл
- чорний шоколад – 50 г
- борошно – 70 г
- розпушувач – 3 г
- какао-порошок – 15 г
- заморожена вишня без кісточки – 50 г
Інгредієнти для сиропу (для просочення):
- вода – 120 мл
- цукор – 60 г
Інгредієнти для ганашу на білому шоколаді:
- білий шоколад – 180 г
- вершки – 80 мл
- холодне вершкове масло – 60 г
Інгредієнти для вишневого компоте:
- вишня без кісточки – 200 г
- вода – 50 мл
- цукор – 60 г
- кукурудзяний крохмаль – 10 г
- желатин в порошку – 8 г
- вода – 40 мл
Інгредієнти для шоколадної глазурі:
- чорний шоколад – 500 г
- какао-масло – 100 г
- рафінована соняшникова олія – 100 мл
Приготування:
- Заздалегідь підготувати форми: змастити їх тонким шаром вершкового масла і присипати борошном.
- Збити вінчиком розм’якшене вершкове масло, додати мигдальне борошно, потім цукор.
- Змішати теплі вершки з яйцями і ввести в масляно-цукрову суміш.
- Додати борошно з розпушувачем. Вимішати до однорідності та з’єднати з розтопленим теплим шоколадом, його температура повинна бути від 45 до 50 градусів.
- Тепер додати заморожену вишню, швидко перемішати і відразу ж розкласти тісто у заздалегідь підготовлені форми.
- Випікати в розігрітій до 160 градусів духовці 40–45 хвилин. Необхідно дати кексу злегка охолонути, потім дістати його з форми і відставити до повного охолодження.
- Зробити сироп: з’єднати воду з цукром, довести до кипіння, зняти з вогню. Охолодити.
- Приготувати ганаш: розтопити в мікрохвильовці або на паровій бані білий шоколад. З’єднати його з теплими вершками. Перебити занурювальним блендером до однорідності. Додати холодне вершкове масло і знову перебити блендером.
- Приготувати вишневе компоте: залити желатин водою кімнатної температури і залишити на 15–20 хвилин. З’єднати в сотейнику вишню, воду, цукор, крохмаль. На середньому вогні, при постійному помішуванні, довести компоте до кипіння і зникнення присмаку крохмалю. Зняти з вогню, додати замочений, набряклий желатин.
- Зробити шоколадну глазур: шоколад розтопити до температури 50 градусів. З’єднати з розтопленим маслом какао, додати рослинну олію.
- Тепер потрібно зібрати кекс. Робити це потрібно в тій же формі, в якій він випікався. Якщо у вас силіконова форма, її нічим вистилати не потрібно. А якщо металева, то для того, щоб дістати зібраний і підморожений кекс із форми, потрібно укласти пергамент на дно і краї. Пергамент повинен звисати з усіх боків, щоб було зручно дістати кекс із форми.
- Охолоджений кекс розрізати уздовж, на три рівні частини. Просочити сиропом. На дно форми вилити шар ганаша, на нього покласти перший корж. Потім шар компоте, знову корж, шар ганаша і корж.
- Поставити кекс на 3–4 години в морозильну камеру.
- Дістати з форми, поставити кекс на решітку і залити його шоколадною глазур’ю.
- Прибрати кекс на кілька годин в холодильник. Чекати, поки кекс розморозиться.
П’яна вишня
Інгредієнти для бісквіта:
- яйця – 3 шт.
- цукор – 150 г
- борошно – 100 г
- какао – 40 г
- розпушувач – 1 ч. л.
Приготування:
- Білки відокремити від жовтків і збити окремо з цукром.
- Акуратно змішати білки з жовтками силіконовою лопаткою.
- Взяти сито і поступово просіяти всі сухі інгредієнти, одночасно вмішуючи їх у яєчну масу. Рухи повинні бути спрямовані у одному напрямку, знизу доверху.
- Переливаємо тісто у форму і ставимо на 20–25 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку.
- Перевіряємо час від часу готовність бісквіта дерев’яною зубочисткою.
- Готовий бісквіт виймає і ставимо остигати.
Інгредієнти для пропитки:
- коньяк із соком вишні – третина склянки
- кава – 2 ч. л.
- кип’ячена вода
Приготування:
- З’єднати всі інгредієнти і перемішати.
- Дати настоятися.
Інгредієнти для крему:
- рикота – 250 г
- філадельфія – 50 г
- яйця – 3 шт.
- цукор – приблизно 150 г
Приготування: ⠀
- Білки відокремити від жовтків. Збити те й інше з цукром. Білки збиваємо несильно, щоб крем вийшов ріденький.
- До збитих жовтків додаємо 2 види сиру і перемішуємо до однорідності. Можна навіть акуратно збити.
- Додаємо білки і перемішуємо. Куштуємо, і якщо все подобається, значить, крем готовий.
Збираємо десерт:
- На дно креманки викладаємо бісквіт, який ми зволожили у пропитці.
- Додаємо вишню і зверху покриваємо кремом. Продовжуємо укладати шари, поки не закінчиться місце.
- Зверху посипаємо какао і прикрашаємо свіжими ягодами.
Тірамісу
Інгредієнти для савоярді (бісквіт «дамські пальчики»):
- яйця – 2 шт.
- цукор – 2 ст. л.
- борошно – 50 г
- цукрова пудра – 50 г
Приготування савоярді:
- Збиваємо білки до утворення піни, додаємо цукор і продовжуємо збивати до стійких піків.
- Збиваємо жовтки і цукром до густої маси – освіти малюнка.
- Вмішуємо жовтки в білки, делікатно, лопаткою.
- Потім через дрібне сито додаємо борошно. Вимішуємо масу обережно, за допомогою лопатки, щоб зберегти легкість.
- За допомогою круглої насадки відкидають на деко смужки бісквіта, присипаємо тонким шаром цукрової пудри. Через кілька хвилин ще раз присипаємо цукровою пудрою.
- Випікаємо при температурі 170⁰, 18-20 хвилин.
Інгредієнти для кавового крему:
- жовток – 4-ох яєць
- цукор – 120 г
- вода – 60 мл
- желатин – 4 г + 20 мл води (кімнатної температури)
- вершки (33% жирності) – 200 мл
- маскарпоне – 200 г
- розчинна кава – 4 г (зерна) + 2 ст. л. окропу
Приготування кавового крему:
- З води і цукру варимо сироп 116⁰. Вливаємо його під збивати жовтки, продовжуємо збивати.
- Додаємо замочений, набряклий і розбещений в мікрохвильовці желатин, потім кави, маскарпоне. Вимішуємо до однорідності.
- Збиваємо вершки до стійких піків і змішуємо з основною масою.
Інгредієнти для сиропу для просочення:
- вода – 200 мл
- цукор – 130 г
- 4 гр розчинна кава – 4 г(зерна)
- чорний ром – 30 мл
Приготування сиропу для просочення:
З’єднуємо всі інгредієнти, кип’ятимо 2-3 хвилини. Даємо час сиропу, охолодитися.
Молочна дівчинка
Інгредієнти для тіста:
- згущене молоко — 600 г
- яйця — 3 шт.
- борошно — 240 г
- розпушувач — 15 г
Інгредієнти для крему:
- вершковий сир — 500 г
- вершки 33% — 150 г
- цукрова пудра — 150 г
Спосіб приготування:
- Приготуйте тісто. Збийте згущене молоко разом з яйцями до появи пухирців.
- Просійте борошно з розпушувачем.
- Додайте борошно до згущенки та яєць і перемішайте лопаткою до однорідної маси.
- Дайте тісту настоятися протягом 15–20 хвилин.
- Заздалегідь намалюйте на пергаменті кола-шаблони для коржів, наприклад, діаметром 20 см.
- Налийте в центр шаблону 2–3 ст. л. тіста та рівномірно розмажте його.
- Випікайте коржі 5 хвилин при температурі 180 °C.
- Готові коржі перекладіть пергаментом, щоб уникнути склеювання їх між собою.
- Приготуйте крем. Змішайте вершковий сир і цукрову пудру, далі поступово додайте вершки.
- Зберіть торт. Викладіть трохи крему на підкладку, а зверху — перший корж. Продовжуйте чергувати крем і коржі. Останній корж не змащуйте одразу кремом. Поставте десерт у холодильник на кілька годин.
- Після того, як торт просочився, покрийте останній корж кремом і прикрасьте на свій смак.
Наполеон
Інгредієнти для 7–8 коржів:
- яйця – 3 шт.
- сметана -– 70 г
- цукор – 70 г
- масло вершкове розтоплене – 70 г
- молоко – 30 мл
- коньяк – 15 г
- сіль – 2 г
- борошно – 450 г
Інгредієнти для крему:
- молоко – 950 мл
- цукор – 250 г
- борошно – 100 г
- яйця – 4 шт.
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти для тіста. Воно повинно бути щільне і не липнути до рук.
- Розкачуємо тісто з борошном дуже тонко.
- Випікаємо за температури 180 градусів до рум’яності.
- Коржі проколоти виделкою.
- 750 мл молока і 250 г цукру доводимо до кипіння і вводимо суміш інгредієнтів, які залишилися для крему.
- Все перемішуємо ретельно й інтенсивно. Заварюємо в крем і охолоджуємо.
- Коли крем охолов, додаємо 300 г вершкового масла кімнатної температури і збиваємо до повного «розходження». Повинен вийти ароматний шовковистий однорідний крем.
- Далі просто промазуємо коржі.
- Залишаємо на ніч в холодильнику під плівкою.
- Вранці ставимо під прес або кладемо дошку зверху.
Ф’южн-чизкейк із морквяно-апельсиновим желе
Інгредієнти для пісочного тіста:
- горіхове борошно — 120 г (перебийте будь-які горіхи у комбайні чи кавомолці)
- пшеничне борошно — 120 г
- цукрова пудра — 70 г
- вершкове масло — 120 г
- яйце — 1 шт.
- ванільний цукор
Інгредієнти для морквяно-апельсинового желе:
- морквяний сік — 150 мл
- апельсиновий сік — 150 мл
- агар-агар — 4 г
Інгредієнти для апельсинового гелю:
- апельсиновий сік — 200 мл
- агар-агар — 2 г
Інгредієнти для крему:
- маскарпоне — 300 г (можна замінити сиром, перетертим через сито)
- вершки — 100 мл
- цукрова пудра — 50 г
- ванільний цукор
Спосіб приготування:
- Приготуйте пісочне тісто. Перемішайте всі сухі інгрідієнти та додайте холодне подрібнене масло. Зробіть крихту. Додайте яйце та вимісіть однорідне тісто, за потреби використовуйте пшеничне борошно для вимісу. Розкачайте тісто завтовшки 5 мм та виріжіть смужки завдовжки 12 см та завширшки 3,5 см. Залиште смужки в холодильнику на 15 хв. Потім випікайте за 175°C до готовності.
- Приготуйте морквяно-апельсинове желе. Налийте у сотейник морквяний та апельсиновий соки і додайте агар-агар. Поставте на вогонь та дайте закипіти, постійно помішуючи вінчиком. Вилийте суміш у заздалегідь застелену форму (наприклад, у лоток). Товщина желе має бути 0,5 см. Відправте желе у холодильник. Після застигання наріжте желе смужками завширшки 2–2,5 см та завдовжки 12 см. Та виріжте 2 круги за допомогою стопки.
- Приготуйте апельсиновий гель. Налийте в сотейник апельсиновий сік та додайте агар-агар. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Вилийте суміш у форму і поставте в холодильник до застигання. Після того, як суміш застигне, збийте блендером до однорідності.
- Приготуйте крем. Збийте міксером всі інгредієнти до отримання кремової консистенції.
- Зберіть десерт. На центр тарілки покладіть смужку желе. Зверху висадіть крем з кондитерського мішка у 2 шари. З кожного горизонтального боку поставте по смужці пісочки. І з двох інших боків прикладіть по кружечку желе. Прикрасьте м’ятою. Поруч зробіть крапельки гелю.
Естерхазі
Інгредієнти:
- цукор — 1 ст.
- борошно — 2 ст. л.
- волоський горіх — 200 г
- кориця — 2 г
- яйце — 6 шт.
- абрикосовий джем — 2 ст. л.
- ванільний цукор — 1 пак.
- молоко — 2 ст.
- вишнева наливка — 2 ст. л.
- вершкове масло — 50 г
- мигдальна стружка — 100 г
- білий шоколад — 1 плитка
- чорний шоколад — 1 плитка
Приготування:
- Білки збити з цукром до стану густої піни, додати корицю і подрібнений волоський горіх.
- Сформувати коржі на круглих заготовках з пергаменту.
- Випікати при температурі 200°С протягом 7 хвилин.
- Молоко змішати з цукром і довести до кипіння.
- Яйця збити, додати борошно і частину молока, ретельно перемішати.
- Влити яєчну суміш у тепле молоко і варити до загустіння. Трохи остудивши, додати масло і наливку.
- Готові коржі змастити заварним кремом.
- Останній корж змастити абрикосовим джемом.
- Розтопити на водяній бані білий шоколад і полити ним торт.
- Розтопити чорний шоколад і помістити його в кондитерський шприц (або конверт з пергаменту).
- Намалюйте на торті спіраль, рухаючись від центру до краю.
- Кінчиком ножа розділити спіраль на сегменти, щоб вийшов малюнок павутинки.
- Обсипати бічну частину торта мигдальною стружкою.
Шоколадний торт з лимоном
Інгредієнти для шоколадного торта:
- чорний шоколад — 250 г
- подрібнений волоський горіх — 300 г
- яйця — 12 шт.
- цукор — 600 г
- лимони — 4 шт.
- вершкове масло — 200 г
- вода — 250 мл
- заварна кава — 50 мл
- вершки 30% — 250 мл
Приготування шоколадного торта:
- Жовтки відокремити від білків.
- Перетерти жовтки з цукром.
- Білки збити в піну.
- До маси з жовтками додати шоколад з вершковим маслом, подрібнені горіхи.
- Перемішати білки з жовтковою масою.
- Випікати три коржі при температурі 200° С протягом 35 хвилин.
Приготування крему:
- З цукру та води зварити сироп.
- Додати подрібнені горіхи.
- Вимісити масу і зняти з вогню.
Приготування начинки:
- Подрібнити відварні лимони, додати цукор.
- З цукру й води зварити сироп, додати в лимонну масу.
Приготування помадки:
- До цукру додати вершки з шоколадом.
- Варити масу до консистенції густої сметани.
- Коржі змочити кавою та сформувати торт.
- Полити шоколадною помадкою, посипати какао.
Смачного!