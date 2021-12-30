Салат «Оселедець під шубою»: класичний рецепт на Новий рік
30.12.2021
Уже не перше десятиліття салат «Оселедець під шубою» залишається не просто окрасою новорічного столу, а й невід’ємним атрибутом свята. Ця страва з вареними овочами і солоною рибою заслужено може вважатися класикою святкового меню. У матеріалі знайдете рецепт салату «Оселедець під шубою» від учасника «МастерШеф»-9 Вови Ляліна.
Рецепт салату «Оселедець під шубою»
Інгредієнти:
- солоний оселедець – 2 шт.
- картопля – 3 шт.
- яйце – 2 шт.
- морква – 3 шт.
- буряк – 2 шт.
- цибулина
- майонез – 200 мл
- сіль
- перець
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Приготування:
- Оселедець філірувати і нарізати невеликими шматочками.
- Картоплю, моркву і буряк відварити до готовності. Остудити, очистити і натерти на крупній тертці.
- Цибулю очистити і дрібно нарізати. Яйце зварити круто та натерти на дрібній тертці.
- Збираємо салат. Викласти картоплю, на неї – оселедець і цибулю. Змастити майонезом.
- Викласти шарами моркву, буряк і яйця, промащуючи кожен майонезом.
- Для прикрашання можна рядами викласти перелічені компоненти або ж використовувати тільки буряк і майонез.
- Перед подачею дати салату постояти в холодильнику 2–3 год.
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Смачного!
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