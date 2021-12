Новий 2022 рік уже близько! Встигніть привітати своїх коханих та близьких найкрасивішими привітаннями у віршах. Завдяки нашій добірці поздоровлень з Новим роком ви зможете оригінально привітати своїх рідних!

Усе про святкування Нового року та Різдва

***

Хай Новий рік добробут Ваш покращить,

Щоб гроші в Вас були і втілювались мрії.

Хай все в родині буде якнайкраще,

Здійсняться сподівання і надії.

Енергії, здоров’я Вам міцного,

Щоб свято за столом й в душі було,

А ми ще обіцяємо до цього

Вам забезпечить затишок й тепло.

***

З новим роком привітаю

І тихенько побажаю,

Щоб вогні палали ясно,

В домі було завжди щастя,

Щоб новий прийдешній рік

Дав вам свято на весь вік.

Хай вас радує життя.

Вас вітаю щиро я!

***

Коли проб’є дванадцята година,

І старий рік зустрінеться з Новим,

Хай пощастить і Вам, і всій родині,

Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!

Хай казку принесе на крилах вечір,

І казка щоб затрималась на вік,

І під ялинку щоб чарівні речі

Приніс Вам щедрий дядько Новий рік!

***

Рік Новий – казковий час!

Хай здивує щастям Вас

Рік добра і рік кохання.

Тож приймайте привітання:

Будьте добрі та здорові,

Побажаємо любові,

Світла й радощів багато,

Щоб життя було, як свято!

***

Хай Новий рік з добром до Вас прийде,

Здоров’я, сміх і радість принесе,

Різдво з колядою хай завітає,

Щастям безмежним Вас благословляє!

***

В пору цю, коли падає сніг

І морози чимдуж припікають,

Знов на землю спішить Новий рік —

З ним сердечно усіх вас вітаю.

Зичу сонця та світлих надій,

Миру й втіхи на кожному кроці,

Також здійснення планів і мрій

У прийдешньому Новому році!

***

Хай же рік Новий крилатий

Принесе вам щастя в хату,

Щоб здоров’я вирувало

І ніколи не кульгало.

Щоб у мирі вам жилося

Все задумане збулося.

