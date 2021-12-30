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Місячний календар стрижок на січень 2022

30.12.2021

Місячний календар стрижок на січень 2022 року допоможе вам визначитися з датою походу до перукаря. Щоб зачіска вийшла ідеальною, важливо враховувати фазу Місяця в січні 2022 року. В які дні найкраще стригтися ― дізнайтеся в нашому матеріалі.

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Сприятливі дні для стрижки волосся в січні 2022 року

Січень 2022 року буде не дуже багатий на вдалі дні для стрижки. Тому радимо вам заздалегідь запланувати візит до перукаря. Найсприятливішими днями будуть: 3, 12, 13 і 14 січня. Зміна зачіски в ці дати зміцнить волосся, прискорить його зростання і подарує вам позитивні емоції.

Несприятливі дні для стрижки волосся в січні 2022 року

А ось у наступні дні краще не ризикувати з походом до перукаря. Згідно з Місяцем не рекомендується стригтися і фарбуватися 1, 2, 7, 10, 16, 17, 19, 21, 29 і 30 січня. Зміна іміджу в ці дати може обернутися незадоволенням від нової зачіски і навіть шкодою для волосся.

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