З настанням холодів багато дівчат хочуть мати не менш ефектний вигляд, ніж у теплу пору року. У цьому може допомогти модний манікюр. Які тренди нігтьової індустрії чекають на нас цього сезону? У нашому матеріалі ми зібрали для вас ідеї модного манікюру на короткі нігті на зиму 2022 року.

Гарний і стильний манікюр — це невід’ємна частина образу будь-якої жінки. Взимку 2022 року модними кольорами будуть переважно темні: бордовий, червоний, зелений, синій, фіолетовий і чорний.

Проте в тренді залишаться і нюдові відтінки.

Для найсміливіших модниць підійде колір металік.

Щодо дизайну, то свою популярність не втратить манікюр з геометричними візерунками.

Трендовим залишиться і манікюр, виконаний у техніці омбре.

Манікюр 2022 у стилі мінімалізм відмінно підійде як на щодень, так і для урочистих нагод.

