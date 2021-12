У Новорічну ніч тисячі людей загадують бажання під бій курантів і щиро вірять, що їхня мрія здійсниться. Та виявляється, що потрібно вміти скеровувати свої думки так, аби бажане стало дійсним. Як правильно загадувати бажання на Новий рік 2022, щоб воно здійснилося? Рекомендації про це читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Найкращі різдвяні фільми для сімейного перегляду

За кілька тижнів у наші оселі постукає Новий рік. Вправні господині зладнають вечерю та накриють стіл, а господарі під бій курантів розіллють шампанське у келихи. Найпопулярніший спосіб, яким користуються вже кілька десятків років, пов’язаний із приготуванням до свята. Перед застіллям пишуть бажане на аркуші, підпалюють його, а потім кидають у свій келих з ігристим і випивають у той момент, як стрілки годинника сходяться на цифрі 12. Подейкують, що цей спосіб дійсно справджує мрії та заряджає енергією на новий рік.

Якщо вам не до душі такий коктейль, рекомендуємо спробувати європейський спосіб загадування бажань. У цьому ритуалі можуть брати участь навіть діти. Тож зберіться всією сім’єю та нехай кожен візьме по 12 виноградинок. На думку італійців, цей фрукт приносить багатство та щастя.

Проте їсти не поспішайте. Щойно стрілки годинника вкажуть на 12-ту, починайте очищати фрукт від кісточок. Зробити це ви маєте до останнього удару курантів, а лише потім кожен має з’їсти свою порцію. Головне, не забудьте перед цим загадати своє бажання.

Цей спосіб і радісний, і цікавий. Тож перші хвилини Нового року ви зустрінете весело та енергійно.

Більше на тему: Що приготувати з курки на Новий рік

Таким методом можна загадувати бажання, якщо Новий рік видався сніжним. Опівночі потрібно вийти надвір та піймати сніжинку. Якщо вона не розтане, допоки б’є годинник, ваша мрія обов’язково здійсниться!

Свічки з давніх-давен захоплювали своєю магічною силою. Їх використовували і для освітлення, і для ворожіння. Крім того, свічки створюють атмосферу інтиму та романтики. Якщо вас приваблює сила вогню, то обов’язково спробуйте цей спосіб для втілення своїх мрій. Візьміть тонку свічку та рівно о 12-й запаліть її. Прошепчіть над нею заповітні слова та поставте на святковий стіл. Якщо свічка протримається до кінця вечора та не погасне, ваше задумане здійсниться.

І найголовніше, аби ваше бажання здійснилося, потрібно правильно його сформулювати, а точніше – уникати частки «не». Наприклад, якщо ви хочете перестати хворіти, напишіть, що бажаєте здоров’я замість «хочу не хворіти». Кажуть, що бажання реагують на мрії в реальному часі, а не в далекому майбутньому. Пам’ятайте, потрібно побоюватися своїх бажань, бо вони можуть здійснитися. Тож просто правильно задумуйте найпотаємніше, аби ваша істинна мрія знайшла до вас дорогу.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.