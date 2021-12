Гороскоп на 31 грудня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в п’ятницю. Хто проведе останній день року в святковій атмосфері, а хто — в робочій метушні? Дізнайтеся в гороскопі на 31 грудня від екстрасенсів СТБ.

В останній день 2021 року ваше давнє бажання може здійснитися. Ви маєте всі шанси зустріти свою другу половинку, а пов’язані стосунками Овни можуть отримати пропозицію руки і серця.

У передноворічний день на Тельців чекають приємні клопоти і святкова атмосфера. Відкиньте всі переживання і складіть план на майбутній рік. Допомога близьким в організації свята буде високо ними оцінена.

31 грудня Близнюкам треба менше часу приділяти роботі і нарешті відпочити. Складіть план дня і виконуйте його без зайвого поспіху і хвилювання. Тоді в новорічну ніч ви будете сповнені сил і щастя!

В останній день 2021 року зірки будуть на боці Раків. Завдяки цьому ви зможете виправити старі помилки і довести давно розпочаті справи до кінця. А в новорічну ніч на вас чекає приємна новина.

У п’ятницю Леви мають усі шанси опинитися в центрі уваги. Прийміть її і насолоджуйтеся. Не варто засмучуватися, якщо раптом у цей день щось піде не за планом. Будьте гнучкими і залишайтеся в гарному настрої.

Останній день 2021 року буде активним і яскравим для Дів. Постарайтеся відповідати такому його настрою. Зарядіться святковою енергією і поділіться нею з іншими.

Девізом п’ятниці для Терезів стане «встигнути все». Вам доведеться справлятися з робочими справами і вирішувати домашні проблеми. Та якщо не будете панікувати, то все вийде! Увечері на вас чекає новорічна казка з найближчими людьми.

Скорпіони, приготуйтеся до новорічних чудес! Вони мають усі шанси наздогнати вас із самого ранку п’ятниці. Проведіть день з позитивними емоціями, і майбутній рік буде для вас таким же.

Для того, щоб п’ятниця пройшла добре, постарайтеся всі справи завершити в першій половині дня. Тоді підготовка до Нового року пройде для вас спокійно, і ви зможете відсвяткувати без зайвої метушні.

На початку дня Козерогів можуть поглинути професійні обов’язки. Несподівана зміна планів і передсвяткова метушня зроблять вашу роботу складнішою. Та вже після обіду все налагодиться, і ви зможете зловити новорічний настрій.

В останній день 2021 року зірки радять Водоліям ділитися радістю з друзями і колегами. Це додасть усім святкового настрою. Привітайте з Новим роком давніх знайомих, і ви зможете налагодити з ними стосунки.

31 грудня принесе Рибам безліч приємних моментів. Головне — не відмовляйте близьким у допомозі і не вступайте в конфлікти. Тоді ви зможете зберегти святковий настрій до пізньої ночі.

