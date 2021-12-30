Новорічне застілля складно уявити без гарячих м’ясних страв. Ніжна і соковита свинина готується швидко і просто, а також прекрасно поєднується практично з будь-яким гарніром або маринадом – на основі вина, апельсинового соку, соєвого соусу. Що приготувати зі свинини на Новий рік, щоб здивувати гостей і порадувати навіть досвідчених м’ясоїдів розповіли учасники проєкту «МастерШеф». Покрокові рецепти читайте в матеріалі.

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Пряний рулет із сухофруктами

Складові:

1 кг свинячої шиї

По 100 г кураги, сушеної вишні та ананаса

По ½ ч. л. кмину, меленого коріандру, сушеного часнику, сушеної меленої цибулі

Оливкова олія

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Свинину злегка відбити молотком. Змішати оливкову олію і спеції. Ретельно натерти м’ясо з усіх боків, обернути харчовою плівкою і прибрати в холод на 6 год. Сухофрукти нарізати і викласти на м’ясо. Згорнути рулетом і обв’язати кулінарною ниткою. Перекласти м’ясо на змащене олією деко і запікати в духовці 1,5–2 год. при 180 ° C .

Свинина в азіатському стилі

Складові:

300 г свинини

5–6 стеблів шніт-цибулі

½ цибулини

2 перцю чилі

2 зубчики часнику

1 ст. л. тертого імбиру

Сіль, перець

Для маринаду:

1 ч. л. цукру

1 ч. л. кукурудзяного крохмалю

1 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. кунжутної олії

1 ст. л. рисового вина

Спосіб приготування:

Свинину нарізати шматочками. Ріпчасту цибулю і шніт-цибулю дрібно порубати. Перець нарізати тонкими кружечками. Часник розчавити пресом. З’єднати всі інгредієнти для маринаду і добре перемішати. Замаринувати свинину і залишити на 20 хв. У сковороді нагріти масло і обсмажити м’ясо до сірого кольору. Додати перець чилі та обсмажувати на середньому вогні до м’якості. Потім додати імбир, цибулю і часник. Посолити, поперчити і, помішуючи, тримати на вогні ще 3–4 хв.

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Свиняча вирізка, запечена з айвою

Складові:

1,5 кг свинячої вирізки

1 ч. л. насіння кропу

1½ ч. л. насіння фенхелю

½ ч. л. насіння коріандру

1 ч. л. чорного перцю горошком

1 ч. л. духмяного перцю

Цедра 1 лимона

2–3 зубчики часнику

4 айви

1 ст. л. сухого білого вина

1 ст. яблучного соку

1 ст. л. цукру

50 г вершкового масла

Рослинна олія

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Спеції подрібнити в ступці та змішати з цедрою лимона. Рясно натерти свинину і залишити маринуватися на 30 хв. Айву нарізати дольками, покласти в сотейник, залити вином і яблучним соком. Додати цукор і варити протягом 5–7 хв. Замариноване м’ясо обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору. Помістити у форму для запікання і викласти навколо айву. Полити частиною соку, в якому тушкувалась айва. Накрити фольгою і відправити запікатися протягом 40–45 хв. при 200 ° C .

Домашні ковбаски

Складові:

800 г м’якоті свинячого окосту

250 г свинячої грудинки

1 цибулина

2 зубчики часнику

1 ч. л. кукурудзяного крохмалю

1 ч. л. хмелі-сунелі

½ ч. л. гострої меленої паприки

Мускатний горіх

Свинячі кишки

3–4 гілочки чебрецю

Сіль, перець

Спосіб приготування:

М’ясо нарізати і пропустити через м’ясорубку. До фаршу додати сіль, перець і спеції. Перекласти в миску, затягнути харчовою плівкою і відправити в холод на 30 хв. Цибулю і часник подрібнити. У сотейнику змішати 80 мл води і крохмаль. Нагрівати до загустіння крохмалю. Остудити і додати до фаршу. Додати цибулю і часник. Через спеціальну насадку або лійку заповнити фаршем кишки. Ковбаски варити 20 хв. на повільному вогні. Підсмажити разом з чебрецем до рум’яної скоринки.

Медальйони в беконі

Складові:

500 г свинячої вирізки

100 г бекону

Рослинна олія

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Свинячу вирізку обернути беконом і нарізати гострим ножем на медальйони завтовшки 2–3 см. Сковороду змастити олією і обсмажити нарізану вирізку в беконі з обох сторін по 1,5 хв. Подавати зі свіжими або вареними овочами.

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