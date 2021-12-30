Балик в домашніх умовах: рецепт на Новий рік

Смачний і корисний балик з риби, приготовлений в домашніх умовах, стане прекрасним доповненням святкового меню на Новий рік 2022. Незважаючи на те, що для досягнення потрібної кондиції солоно-в’яленим рибі та м’ясу потрібен час, рецепт цієї закуски доволі простий. Як приготувати рибний балик вдома? І як рекомендує готувати товстолобика переможниця домашнього схуднення «Зважені та щасливі»-6 Альона Александрова — читайте в матеріалі.

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Для приготування балику найкраще підходить велика і досить жирна риба. Наприклад, це може бути лосось, короп або сазан. Досвідчені рибалки рекомендують робити ніжний делікатес з товстолобика: ця риба має чудові смакові якості, добре просолюється і не пересихає в процесі в’ялення.

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Рецепт балику з товстолобика в домашніх умовах

Складові:

1, 5 кг товстолобика

3 ст. л. цукру

1 ст. л. коріандру

1 ч. л. духмяного перцю

1 ч. л. перцю горошком

2 лаврові листки

2 ст. л. куркуми

225 г солі

Спосіб приготування:

Змішати цукор, коріандр, перець, куркуму, лавровий лист і сіль. Рибу почистити і розрізати уздовж. Нутрощі та хребет видалити. Обидві частини рясно посипати сумішшю для засолювання. Для зручності можна розрізати кожен шматок ще навпіл. Викласти товстолобика в спеціях у глибоку миску і накрити гнітом. Прибрати в холод на 5 днів. Після цього зайву рідину злити. Рибу промити, залити холодною кип’яченою водою і поставити в холод ще на 6 годин. Потім шматочки товстолобика підсушити протягом 2 днів. Готовий балик повинен добре різатися і не бути занадто сухим.

Зберігати рибний балик в холодильнику можна до місяця. Смачного!

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Альона Александрова зазначила, що в товстолобика мало калорій, а значить, і набрати зайву вагу просто неможливо. Дієтологи рекомендують вживати цю рибу, тому що в ній міститься багато корисних елементів: амінокислоти, кислоти групи омега-3, омега-6. Головним секретом фірмового рецепта товстолобика від дівчини є спосіб приготування цієї риби. Якщо ви строго взялися за свій раціон харчування і боїтеся набрати зайву вагу після свят, — віддайте перевагу запіканню.

«Беру почищену рибку і розділяю на порційні шматочки невеликого розміру. Мариную приблизно дві годинки в лимонному соку та соєвому соусі. Далі добре натираю спеціями. І все, більше нічого не треба! Відправляю в розігріту до 180 °C духовку на 30 хвилин », — зазначила Альона.

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