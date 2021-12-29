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Теплі салати до новорічного столу: топ–5 від учасників «МастерШеф»

29.12.2021

Теплі салати це не лише неймовірно смачно, а й корисно. Як гарячі інгредієнти для них можна використовувати ароматні запечені овочі, відварені коренеплоди, соковите м’ясо і птицю, підсмажений на грилі до золотистої скоринки сир халумі або тофу. Перевірені рецепти теплих салатів на Новий рік від учасників проєкту «МастерШеф» знайдете в нашій добірці!

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Салат з ростбіфом і томатами чері

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Інгредієнти:

  • 500 г яловичої вирізки
  • 150 г помідорів чері
  • 50 г волоських горіхів
  • 2 ч. л. вершкового масла
  • ½ ч. л. цукру
  • 1 ч. л. сушеного базиліку
  • Мікс салатного листя
  • Кунжут
  • Оливкова олія
  • Сіль, перець

Інгредієнти для заправки:

  • 75 мл яблучного соку
  • 50 мл оливкової олії
  • 25 мл вустерського соусу
  • 1 ч. л. меду
  • 1 ч. л. діжонської гірчиці

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Приготування:

  1. М’ясо обсмажити на оливковій олії з усіх боків, натерти спеціями за смаком і покласти запікатися в духовку на 15 хв при 180 °С. Приготований ростбіф тонко нарізати.
  2. У сковороді розтопити вершкове масло і викласти помідори чері. Додати базилік і цукор. Потримати на вогні близько 40 сек.
  3. Для соусу змішати всі інгредієнти і злегка збити виделкою. Листя салату порвати. Волоські горіхи порубати.
  4. У салатнику змішати ростбіф, помідори, волоські горіхи, листя салату і заправити соусом. Перед подачею посипати кунжутом.

Салат зі смаженим на грилі сиром халумі та апельсином

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Інгредієнти:

  • 225 г сиру халумі
  • 2 апельсини
  • ½ цибулини
  • 1 пучок руколи
  • 34 гілочки кропу
  • ½ граната
  • 1214 помідорів чері
  • Оливкова олія
  • Сіль, перець

Інгредієнти для соусу:

  • 1 ст. л. бальзамічного оцту
  • 1 ст. л. соку лимона
  • 75 мл оливкової олії

Приготування:

  1. Сир нарізати тонкими скибочками і змастити оливковою олією. Обсмажити на сковороді-гриль по 23 хв. з кожного боку.
  2. Апельсини філірувати і нарізати невеликими шматочками. Помідори чері розрізати на половинки. Гранат почистити і відокремити зерна. Зелень порвати. Цибулю почистити і нарізати півкільцями.
  3. Для соусу з’єднати оливкову олію з бальзамічним оцтом і лимонним соком. Змішати всі інгредієнти для салату і заправити.

Картопляний салат з маринованими овочами

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Інгредієнти:

  • 300 г картоплі
  • По 100 г маринованих огірків і каперсів
  • По 3 гілочки кропу і петрушки
  • ½ цибулини
  • 3 ст. л. рослинної олії
  • Сіль, перець

Приготування:

  1. Картоплю відварити в мундирі та нарізати скибочками.
  2. Кріп, петрушку і цибулю дрібно порубати. Огірки нарізати шматочками.
  3. Змішати всі інгредієнти, посолити, поперчити і заправити олією.

Салат з цвітною капустою і сушеною журавлиною

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Інгредієнти:

  • 1 голівка цвітної капусти
  • ½ червоної цибулини
  • 100 г сушеної журавлини
  • 50 г волоських горіхів
  • ½ ч. л. подрібнених сушених трав
  • 1 зубчик часнику
  • 1 ст. л. гірчиці
  • 1 ст. л. апельсинового соку
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • Сіль, перець

Приготування:

  1. Цвітну капусту розібрати на суцвіття і запекти в духовці до рум’яної скоринки.
  2. Червону цибулю дрібно нарізати. Волоські горіхи порубати. Змішати в салатнику капусту, цибулю, волоські горіхи і сушену журавлину. Посолити і поперчити, додати сушені трави.
  3. Для соусу з’єднати гірчицю, апельсиновий сік, подрібнений часник і олію. Перемішати і заправити салат.

Салат з буряком, квасолею і курячою грудкою

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Інгредієнти:

  • 1 куряча грудка
  • 1 великий буряк
  • 1 банка консервованої білої квасолі
  • 1 пучок листя салату
  • 2 гілочки петрушки
  • 2 ст. л. яблучного оцту
  • 2 ст. л. рослинної олії

Приготування:

  1. Курячу грудку відварити в підсоленій воді до готовності та нарізати кубиками. Окремо зварити буряк, почистити і також нарізати кубиками.
  2. З квасолі злити зайву рідину. Листя салату порвати. Петрушку дрібно порубати.
  3. У салатнику змішати м’ясо, буряк, квасолю, листя салату і петрушку. Заправити оцтом і олією. Посолити, поперчити і перемішати.

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