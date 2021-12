У новому випуску програми «Неймовірна правда про зірок» від 25.12.2021 телеведуча проекту «Мій секрет» Маша Єфросиніна напередодні прем’єри розкрила секрети про себе, які раніше нікому не розповідала. Маша заговорила про покупки в секс-шопі, видалення хейтерських коментарів і накручування лайків у своєму блозі. Про що поговорили на СТБ з Машею Єфросиніною ― читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Суддя «Україна має талант» Євген Кот вперше розповість правду про роман із Ксенією Мішиною на проєкті «Мій секрет»

Телеведуча провокаційного проєкту «Мій секрет» Маша Єфросиніна розповіла, що їй пишуть хейтери в соцмережах і чи видаляє вона гнівні коментарі під публікаціями:

«Вважають, що худа я, несексуальна, нехаризматична, я втратила свій запал!».

Також Маша Єфросиніна зізналася, чи імітувала вона колись оргазм:

«Я одного разу зімітувала оргазм на початку стосунків. І мені так стало гидко від себе, що я розплакалася», ― сказала ведуча.

А ще Маша Єфросиніна зіграла у гру «Було ― не було» від журналістів «Неймовірної правди про зірок».

Чи накручує Маша Єфросиніна лайки?

Це ж чистої води самообман! Який сенс займатися цим? Так витратіть ви краще ці гроші, щоб піти до нормального психотерапевта.

Чи видаляєте гнівні хейтерські коментарі?

Так, я видаляю хейтерські коментарі. Я все розумію про публічність: ти сама виставляєш ― то, будь ласка, слухай, що тобі кажуть, ― це ВАУ! Припустимо, я дуже гостинна людина, люблю приймати гостей. Але це не означає, що можна прийти до мене додому і нагадити в мене в передпокої! Приходите ― проходьте до столу, сідайте, розмовляйте ― стіл ваш. Але гадити не треба.

Чи бувало ― напивалися до безпам’ятства?

Ну, звісно, ​​було. Востаннє з кумом багато років тому новорічної ночі ми лежали в ліфті. У них були такі величезні ліфти з вбудованими лампочками, як метеорити. І ми лежали і пили коньячело, начебто. Удобрила весь двір ― мені було дуже погано.

Купували щось у секс-шопі?

Так, ми були з чоловіком в Амстердамі, це було 12 років тому, і побачили там секс-шоп. Ми були в такому запалі ― випили глінтвейну, і він каже: «Йдемо?». І ми знайшли якийсь більш-менш симпатичний гаджет, який міг би урізноманітнити наше сексуальне життя. Я схопилася за нього … І тут же за спиною почула: «Ви ― Маша Єфросиніна? Вітаю!» І я стою з цією штуковиною гумовою і думаю: «Йой! Ти ж в Амстердамі з гумовим пісюном у руці. Чому тебе впізнали?» З того часу ― лише онлайн.

Маша Єфросиніна забувала надіти спідню білизну?

Забути чи не вдягнути свідомо? Забути ― не було. Свідомо не вдягти ― було. Так, звісно, ​​чоловік знав. Я так іноді з ним граюся.

Чи гризе Маша Єфросиніна нігті?

Так, звичайно, з дитинства підгризала нігті. І я пам’ятаю, що моя мама вирішила цю проблему тим, що відвела мене на манікюр. Мама демонстративно заплатила за це якусь кількість грошей ― дуже відчутну для неї, бо жили ми скромно, ― і сказала: «Ось тепер твої руки ― дороге задоволення. Цінуй це».

У чому ще зізналася Маша Єфросиніна? Дізнайтеся просто зараз у матеріалі «Неймовірної правди про зірок»!

Більше на тему: «Мій секрет» повертається на СТБ цієї зими!

Дивіться прем’єру «Мій секрет» 7 січня о 19:45 на СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.