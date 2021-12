Як тільки наближається Новий рік, у мережі трапляється дедалі більше запитань: «Новий 2022 рік ― кого?». На нас чекає рік Тигра ― хижої, небезпечної кішки. Це дуже норовлива, дика тварина, яка віддає перевагу порядку в усьому. Тому до свята дуже важливо ретельно підготуватись, навести ідеальну чистоту в житлі, щоб рік став успішним, вдалим у всьому.

Ніч з 31 грудня на 1 січня ― не найкращий час для сну, дуже важливо зустріти 2022 рік і не проспати всю магію свята. Щоб наступний рік був успішним і приносив лише щастя у вашу родину, необхідно зустрічати його в теплій, дружній атмосфері. Дуже важливо правильно дібрати вбрання. Немає особливих обмежень у виборі образу, можна експериментувати. Головна вимога ― приховати всі недоліки. Сукня, костюм, будь-яке вбрання має сидіти ідеально, в жодному разі не можна показувати якісь вади і мінуси. Крім того, у новорічному вбранні ви маєте почуватися розкуто, зручно. Він не повинен заважати чи обмежувати рухи, особливо якщо на святі заплановано активні розваги, танці.

Усе ще розмірковуєте, що ж одягнути на Новий рік 2022? Якщо говорити про кольори Нового року 2022, тоді до найкращих варіантів можна зарахувати: жовтий, синій, блакитний, темно-бузковий, золотий, срібний.

У чому зустрічати Новий рік Тигра, вже розібралися, залишилося зрозуміти, чого не варто одягати на свято. Краще утриматися від принтованих «луків», особливо якщо є анімалістичні малюнки. Такі образи будуть недоречні. Крім того, не рекомендується використовувати взуття, аксесуари, виконані в подібному стилі.

Чоловікам можна одягнути будь-яке вбрання, головне, щоб воно не було червоного кольору або яскраво-оранжевого. Якщо взагалі немає бажання якось вбиратися, обмежтеся брюками і стильною сорочкою у спокійних тонах.

Категорично не рекомендується перед 31 грудня 2021 року змінювати імідж, залишати дім неприбраним, шкодувати про те, що відбувалося у 2021 році. Готувати на стіл треба лише в позитивному настрої. Також не рекомендується спеціально купувати взуття, кухонне начиння та домашній текстиль. Але вам доведеться попітніти 31 числа, оскільки стіл категорично не повинен бути порожнім, треба щедро прийняти в гості тигра і нагодувати його досхочу.

