Привітання з Новим роком 2022 у смс

У передноворічній метушні практично не залишається часу на такі речі, як пошук душевних та щирих привітань з Новим роком 2022. Ми підготували для вас привітання з Новим роком в смс, які можна адресувати рідним, друзям і колегам. Шукайте їх в нашому матеріалі!

Більше на тему: Як зустріти Новий рік 2022 за фен-шуй

***

Хочемо привітати Вас з Новим роком! Побажати, щоб все задумане обов’язково здійснилося! Нехай настрій буде чудовим, а сумні моменти підуть у небуття.

***

Бажаю зустріти Новий рік у колі коханих і рідних людей. А потім 365 днів спостерігати їхні щасливі усмішки і радіти разом із ними. Адже найкращий подарунок – це щастя близьких людей!

***

Нехай у Новому 2022 році вас ніхто і ніщо не засмучує. Давайте залишимо всі неприємності у старому році, а новий почнемо з посмішки, поцілунку та келиха шампанського. З Новим роком!

***

Новий рік — це чарівне свято, і саме на нього ми покладаємо всі свої найголовніші надії та мрії. Нехай у рік Тигра все, про що ви мрієте, збудеться! З Новим роком!

***

Кожен Новий рік — це оновлення і шанс зробити все краще, ніж раніше. Нехай усі плани, бажання та мрії здійсняться у 2022-му році! Бажаємо завзятості, віри в себе і сили зробити все, що задумано!

Більше на тему: Як провести 2021 рік, що минає: поради екстрасенса Ярослави Федорової

***

Нехай Новий рік подарує теплоту, турботу і доброту, наповнить любов’ю, щастям і радістю, дасть відчути задоволення і насолоду життям.

***

Із Новим роком вітаємо, з улюбленим чудовим святом здійснення бажань. Нехай веселі бризки шампанського і щирі вітання будуть початком нового радісного життєвого етапу, початком світлої, білої смуги, тривалістю у ціле життя.

***

Нехай Новий рік принесе цікаві знайомства, яскраві незабутні емоції, нові враження, теплі душевні спогади. А на шляху нехай зустрічаються тільки щирі люди та вірні друзі.

***

Тихою ходою до наших порогів підступає Новий рік… Бажаю, щоб тепер він прийшов не просто так, а з мішками багатства, бурею емоцій, натхненням і масою інших дивовижних речей!

***

Веселого вам свята, тільки бажаних гостей, найбільш очікуваних подарунків, по-справжньому піднесеного настрою! І весь рік також нехай буде радісним, приємним і славним!

Більше на тему: Привітання з Новим роком 2022 у картинках!

***

Прийміть наші найщиріші вітання з Новим 2022-м роком та Різдвом Христовим. Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть Вам і Вашій родині добро, мир і достаток. Бажаю, щоб у новому році Ви зробили все те, про що так давно мріяли. Вірю, що в новому році Ви відчуєте турботу з боку колег, тепло друзів та близьких. Щастя Вам, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань. З Новим Роком!

***

Бажаю тобі, щоб прийдешній рік приніс море позитиву й океан удачі. Нехай тобі все вдається, хай збуваються мрії і таємні бажання. Бажаю любові – яскравої, чистої, безкомпромісної. Бажаю душевного спокою, оптимізму, впевненості в своїх силах, підтримки близьких людей. Нехай рік буде по-справжньому щасливим!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.