«Нова пошта»: графік роботи на Новий рік 2022

Компанія «Нова пошта» посилено працює на новорічні свята 2022 року, незважаючи на нові додаткові вихідні перед Новим роком. Коли можна буде надіслати і забрати посилки, а також які оновлення в роботі відділень «Нової пошти» ― читайте в нашому матеріалі.

Нещодавно в Україні додали кількість офіційних державних вихідних у грудні перед Новим роком. Тепер вихідним є також 25 грудня.

У зв’язку з цим багато хто переживає про те, чи вийде отримати всі свої посилки вчасно і надіслати всім подарунки. У пресслужбі «Нової пошти» відповіли на запити українців.

Незважаючи на те, що 25 і 27 грудня ― державні вихідні, «Нова пошта» працювала за своїм звичайним графіком.

А ось 31 грудня всі відділення «Нової пошти» працюють за графіком суботи ― скороченим.

1 та 7 січня 2022 року ― відділення та кур’єри «Нової пошти» не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні, однак заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати.

3 січня 2022 року «Нова пошта» працює за графіком, за яким працюють у неділю (може відрізнятися залежно від відділення).

Докладніше про особливості роботи відділень у пресслужбі радять дивитися вже за конкретними населеними пунктами та відділеннями.

