У передноворічний період хочеться опинитися в атмосфері казки. Найлегендарніші зимові фільми відомі кожному. А ось що подивитися дітям? Які новорічні мультики стануть вражаючими для малечі? Ведуча проєкту «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська поділилася своєю добіркою найкращих новорічних мультиків. Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: Мультфільми про Новий рік: список найкращих

Анімаційний фільм, створений за мотивами книги Доктора Сьюза «Як Грінч украв Різдво». Похмурий зелений Грін не вміє радіти, а Різдво і зовсім ненавидить. Тому вирішує назавжди вкрасти свято у людей.

Оленя Ніко росте без батька. Але його мама розповіла про те, що його батько — один з тих оленів, які перевозять у санях Санта-Клауса по небу і розвозять дітям подарунки. Ніко береться за пошуки і відправляється у дову путь, але не один.

Малюк Еліот мріє потрапити до складу тих оленів, які розвозять подарунки разом і Сантою. І з’являється така можливість, коли перед Різдвом один із оленів упряжки вирішує піти на спочинок. Чи вдасться Еліоту втілити свою мрію?

Більше на тему: Що подарувати дитині на Новий рік: добірка найкращих книжок

«Вартові легенд» — анімаційний фільм за книгою Вільяма Джойса режисера Пітера Ремсі. Кілька героїв дитинства — Санта-Клаус, Пасхальний кролик, Зубна фея і Пісочна людина є Охоронцями снів, захищаючи дітей, їх мрії і надії. Несподівано проти зберігачів виступає злий дух кромешників, який хоче вкрасти дуже важливу річ — дитячі мрії — і замінити їх своїми жахами.

Третя частина анімаційної франшизи «Снігова Королева», де головними героями виступають улюблені Кай і Герда. Та в цій іторії двоє сваряться через легенду, яку чують від Ролана.

Більше на тему: Найкращі різдвяні фільми для сімейного перегляду

Дуже повчальна і захоплююча історія про старого скупердяя Ебенезера Скруджа, який ненавидить радість і свята. Але протягом трьох ночей він змінюється на все життя, адже до нього приходять три примари.

Хлопчик Стівен не втрачає віру в те, що Санта існує. І це попри те, що він багато чого дізнався про Північний полюс. У Різдвяну ніч Стівен прислухається до кожного шереху і звуку, а за вікном і зовсім помічає Полярний експрес, у який застрибує в останній момент.

Чарівний мультик про Різдвяну ніч, коли необхідно встигнути привітати всіх дітей. Та під силу це лише Санті. Які пригоди трапляться на шляху? Чи впораються ельфи з навігаторами? І невже наступить той день, коли хтось залишиться без подарунка?

Більше на тему: Вихідні на Новий рік та Різдво 2022: скільки відпочиватимуть українці

Скромний, веселий і злегка несерйозний ельф на ім’я Бернард, вважає що він єдиний хто може зупинити вторгнення на Північний полюс і врятувати Санту, він використовує чарівні санки Санти щоб переміститися в часі, битися з лиходієм, зупинити його армію, змінити минуле, врятувати Новий рік і стати справжнім героєм!

У королівстві Ерендел молода принцеса Ельза не може навчитися користуватися своєю силою. Управляти льодом і снігом не так легко, тому дівчина морозить і засніжуює все, що трапляється їй подруку. Чим закінчиться історія Ельзи? І чи ніхто не постраждає від невмілість принцеси?

Марина Боржемська додала, що вони з дітьми щороку переглядають новорічні фільми, які вже встигли підкорити весь світ. Серед них:

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.