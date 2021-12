Кондитери ТМ «Лукас» виготовили найбільшу цукерку в Україні

25 січня 2021 року кондитерська компанія «Лукас» встановила світовий рекорд. У прямому етері гала-концерту «Україна має талант» на телеканалі СТБ відбулася реєстрація величезної цукерки «Sharzan». Такої порції енергії, драйву та вибуху емоцій не очікував ніхто, а компанія «Лукас» підтвердила, що має талант і є експертом солодких почуттів.

Команда найкращих спеціалістів компанії протягом трьох місяців працювала над створенням цукерки, вага якої сягнула неймовірної позначки — 1 тонна.

Зафіксовані результати:

Це стало 12-м українським та 1-м світовим рекордом, встановленим кондитерською компанією «Лукас». Найбільша грильяжна цукерка «Sharzan» у світі! Тож компанії-рекордсмену вкотре вдалося здивувати глядачів усієї країни в прямому етері шоу «Україна має талант». Рекорд зафіксували Людмила Боталова ― креативна директорка компанії «Лукас», Ганна Крисюк ― генеральна директорка Книги рекордів України, засновниця Книги світових рекордів та Григорій Решетник ― ведучий СТБ.

«Для компанії велика честь стати партнером легендарного шоу та долучитись до світових рекордів, адже солодощі “Лукас” люблять не лише в Україні, а й у понад 55 країнах світу», ― подякувала креативна директорка компанії «Лукас» Людмила Боталова в етері гала-концерту.

Це досягнення присвятили 30-ій річниці незалежності України. Рекордна цукерка дорівнює приблизно 66 000 цукерок стандартного розміру. На її виготовлення використано пів тонни арахісу, 250 кг цукру, 140 кг патоки, 100 кг глазурі та інших інгредієнтів.

Реєстрація рекорду стала несподіванкою не лише для глядачів, а й для самої компанії. Адже націлившись на український рекорд, ТМ Lukas встановила світовий.

Перед фіксацією в прямому етері глядачі побачили відеосюжет про компанію і про те, як створювалася цукерка.

«Україна має “Sharzan”! А ще 12-й український і 1-й рекорд, який є СВІТОВИМ! Найбільша грильяжна цукерка світу! Пишаюся бути частиною цієї історичної події! Людмила Боталова й наша дивовижна та мегашарзанута команда зробили це!» ― прокоментувала у своєму Facebook начальниця відділу ЗЕД Кіра Булік.

Рекордну цукерку перевезли до Резиденції Санти (ВДНГ, Київ), де протягом 2 тижнів відвідувачі зможуть ближче познайомитися з досягненням не тільки компанії «Лукас», а й усієї України!

Арахісовий хіт таки підкорив світ! 1 тонна енергії, драйву та вибуху емоцій!

